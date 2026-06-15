Estados Unidos e Israel entraron en guerra en Irán buscando un cambio de régimen. Casi cuatro meses después, se ha producido un cambio de régimen, pero no del tipo que deseaban. La República Islámica 3.0, como algunos la llaman, es ahora menos una teocracia y más una junta militar dominada por la poderosa Guardia Revolucionaria.

Washington y Jerusalén también entraron en guerra para erradicar el programa nuclear iraní y acabar con la amenaza que representa. Hasta ahora, este conflicto solo ha logrado debilitar a Irán, haciéndolo más propenso a correr riesgos y a persistir en su objetivo de desarrollar su programa nuclear.

En el transcurso de esta guerra, Irán ha pasado de parecer débil e indefenso a un régimen que no solo sobrevive, sino que también conserva importantes capacidades militares y nucleares. El extenso aparato de seguridad iraní parece controlar firmemente todos los aspectos del gobierno, la sociedad y la política exterior.

Irán está ahora liderado por "una generación más joven y descarada en el poder", dijo Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio y Norte de África en Chatham House, en lo que Aaron David Miller, ex diplomático estadounidense de la Fundación Carnegie, denominó "una transición del poder divino al poder duro".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Anfiteatro Memorial del Cementerio Nacional de Arlington. Foto: AFP

Estos nuevos líderes creen que pueden sobrevivir incluso a una reanudación importante de los combates sin alterar significativamente sus posiciones negociadoras ni sus objetivos regionales más amplios. Dichos objetivos incluyen restablecer su capacidad de disuasión para que no puedan ser atacados nuevamente como lo fueron a finales de febrero.

También desean mantener el derecho a enriquecer uranio, incluso a niveles bajos tras un período de suspensión, y conservarán los conocimientos científicos y el equipo que les permitirían, si así lo desearan, volver a ser un estado umbral nuclear, uno que tendría todos los elementos de un arma nuclear sin haberla fabricado.

El nuevo gobierno iraní ha demostrado ser un negociador duro, dispuesto a aceptar un alto grado de sacrificio para preservar sus intereses fundamentales.

Esta actitud es muy diferente de la cautela mostrada por el exlíder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, quien fue asesinado el primer día de la guerra, el 28 de febrero. Durante años había prohibido la producción de armas nucleares y siempre trabajó para evitar un ataque conjunto israelí-estadounidense contra Irán.

Tras sobrevivir al ataque, los líderes iraníes ya no sienten esas mismas limitaciones. Según los analistas, están convencidos de que Trump no tiene intención de reanudar una guerra a gran escala y señalan que ha puesto límites al deseo de Israel de hacerlo. Esto ayuda a explicar por qué Irán, por primera vez la semana pasada, se atrevió a atacar directamente a Israel después de que este último bombardeara los bastiones de Hezbolá, el grupo afín a Irán en Beirut, algo que Israel venía haciendo con regularidad desde hacía meses.

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria que muestra la bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: AFP

El ataque de Irán contra Israel también fue una forma para que Irán vinculara su demanda de un alto el fuego en el Líbano con las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Irán. Israel quiere mantener ambos asuntos separados.

Con el nuevo régimen, los objetivos que Estados Unidos e Israel no lograron mediante la guerra no se conseguirán mediante la coerción, afirmó Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del International Crisis Group. Los iraníes creen que lo peor ya pasó, añadió. Y trabajarán para mantener sus reivindicaciones fundamentales: su derecho al enriquecimiento de uranio, su programa de misiles balísticos y su apoyo a sus aliados, como Hezbolá, Hamás y los hutíes.

Según los expertos, en cualquier acuerdo, es probable que Irán acepte una suspensión limitada del enriquecimiento y que la mitad de sus reservas actuales de uranio altamente enriquecido se exporten, mientras que la otra mitad se diluya a un nivel de enriquecimiento menor. Sin embargo, Irán conservaría su conocimiento e infraestructura nuclear, incluidas las centrifugadoras avanzadas.

Eso, sumado a la capacidad de volver a cerrar el estrecho de Ormuz cuando lo desee, le dará a Irán una "carta para impedir que Israel y Estados Unidos ataquen de nuevo", argumentó Danny Citrinowicz, un oficial retirado de inteligencia militar israelí especializado en Irán. También le otorgará a Irán una influencia renovada en la región. “Una guerra destinada a impedir que Irán adquiera armas nucleares será la guerra que los empuje al otro lado del Rubicón”, afirmó.

Él y otros señalan que, antes de la guerra, Irán había ofrecido a los enviados de Trump en Ginebra un acuerdo mejor que el que ofrece actualmente en las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Es probable que un Irán ahora más envalentonado presione con mayor firmeza para que se cumplan sus demás demandas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente JD Vance durante la conmemoración del Día Nacional de los Caídos. Foto: AFP

Irán exige la liberación inmediata de unos 12.000 millones de dólares en activos congelados, además de otros 12.000 millones como pago posterior en función del progreso en la ejecución de cualquier acuerdo. Los iraníes quieren poner a prueba la disposición de Trump a afrontar la fuerte oposición que previsiblemente ejercerán algunos republicanos e Israel respecto a la entrega de fondos a Irán. En cuanto a las cuestiones nucleares clave, más allá del compromiso iraní de no construir una bomba, se abordarán en gran medida en negociaciones más detalladas durante los próximos 60 días.

Irán también sigue exigiendo poder cobrar a los barcos de alguna manera por usar el estrecho de Ormuz.

A pesar de su disposición a asumir riesgos, Irán busca un acuerdo que alivie la creciente presión económica en el país y le permita vender el petróleo que ha estado extrayendo pero almacenando debido al bloqueo estadounidense del estrecho. La economía iraní está devastada y podría generar más protestas contra el régimen una vez que termine la guerra. Sin embargo, Irán cree que Trump tiene aún más prisa, por lo que no ha hecho las concesiones que Washington exige, según Vakil, analista de Chatham House.

Vakil afirmó que los objetivos a largo plazo de Irán siguen siendo prevenir un futuro ataque, dividir a las naciones árabes del Golfo sobre el grado de tolerancia hacia él, fomentar el distanciamiento de Israel entre los estados árabes y reducir la presencia y las capacidades militares de Estados Unidos en la región. El riesgo, añadió, es que Irán se extralimite y cometa errores de cálculo, como ya ha ocurrido en el pasado. Incluso con un acuerdo inicial, los analistas dudan que las negociaciones lleguen a abordar los temas más espinosos, como un acuerdo nuclear detallado, al igual que el acuerdo sobre la Franja de Gaza que negoció Trump se ha estancado.

«Así que probablemente nos encontremos en un estado de incertidumbre durante mucho tiempo, lo cual beneficia a Irán», afirmó Suzanne Maloney, especialista en Irán de la Brookings Institution. «Ni guerra ni paz son opciones cómodas para Irán», añadió, porque solo aumentarán la presión sobre Trump para que acepte algún tipo de acuerdo que permita la apertura del estrecho y el restablecimiento del equilibrio en el mercado de la energía, los fertilizantes, el aluminio y muchos otros productos. Steven Erlanger / The New York Times

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Foto: EFE