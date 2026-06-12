¿Termina la guerra en Irán? Trump anuncia “gran acuerdo” de paz, pero el régimen dice que no hay una “conclusión”

Es este el fin de la guerra en Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero? ¿Esta vez el anuncio de paz se hará realidad? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer jueves que se había alcanzado un “gran acuerdo” con Irán y anunció que la firma podría tener lugar este mismo fin de semana en Europa, un giro radical luego de los ataques de los últimos dos días.

Trump piensa que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo. “Entiendo que la respuesta es sí”, declaró a periodistas en el Despacho Oval, cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval. El mandatario dijo que el acuerdo en cuestión es “un muy importante memorándum de entendimiento”.

El pacto será firmado “quizás en Europa”, sostuvo Trump, señalando que no asistiría personalmente a la firma, pero que esta se llevaría a cabo en presencia del vicepresidente JD Vance, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su cumpleaños 80, antes de viajar a Europa para a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Más temprano anunció que había anulado un ataque “muy duro” que tenía previsto realizar por la noche contra Irán. “Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Un hombre se sienta frente a un cartel con el retrato del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei, en Teherán. Foto: AFP

“Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas”, prosiguió, enumerando entre otros a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, como países que estuvieron involucrados en las conversaciones.

Trump vinculó una posible operación para tomar la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán. Preguntado en el Despacho Oval sobre si el avance de las negociaciones con Irán le habían hecho descartar planes para la toma del enclave, que alberga la terminal petrolera más importante del país persa, Trump respondió: “Lo descartaría si firmamos el acuerdo”. Hasta la firma del acuerdo, el bloqueo naval estadounidense “permanecerá plenamente vigente”, aseguró el Trump.

Pese al anuncio del presidente estadounidense, la agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó ayer que Irán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos.

“No se ha aprobado ningún texto para un memorándum de entendimiento inicial con Estados Unidos”, señaló Fars, que dijo citar a lo que describió como una fuente bien informada cercana al equipo negociador iraní.

El presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

El ministro de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró por su parte que el régimen iraní todavía no ha alcanzado ninguna “conclusión final” respecto a un acuerdo con Estados Unidos.

En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó ayer jueves su aprecio a Trump por las condiciones que, según el mandatario israelí, están siendo acordadas en el memorando de entendimiento de alto el fuego que el presidente de Estados Unidos anunció haber alcanzado con Irán.

“El primer ministro expresó su aprecio al presidente Trump por el compromiso de que el acuerdo final, al término de las negociaciones, incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región”, informó la oficina de Netanyahu.

Después de dos días consecutivos de bombardeos de Estados Unidos sobre objetivos militares iraníes, la tensión escaló a tal punto que Trump amenazó a Irán con nuevos ataques y con tomar próximamente sus principales terminales petroleras.

Resistencia. Pancarta con las imágenes del ayatolá Ruhollah Jomeini, Ali Jamenei y el actual líder supremo Mojtaba Jamenei. ATTA KENARE/AFP fotos

Tensión y amenazas

La tregua vigente desde el 8 de abril se volvió “prácticamente irrelevante”, en palabras de la cancillería iraní, después de dos días de fuego cruzado entre Estados Unidos y la república islámica.

Hasta ahora, el alto el fuego se había respetado en gran medida, más allá de declaraciones amenazantes y hostilidades puntuales, pero los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero habían fracasado.

El ejército estadounidense golpeará a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE”, publicó el presidente en su red social ayer jueves, horas antes de anunciar un acuerdo.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela”, agregó en su mensaje.

Durante la noche del miércoles, las tropas estadounidenses afirmaron haber atacado “centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país”.

De su lado Irán respondió con una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania y con ataques a Baréin y Kuwait, países aliados de Washington en el Golfo Pérsico que también albergan tropas norteamericanas.

Daños a edificios y vehículos en Bahréin, presuntamente causados por los escombros de drones interceptados. Foto: AFP

Países como Rusia, China, Turquía o Arabia Saudita reclamaron un regreso a la mesa de negociación. También lo hizo Pakistán, el principal mediador en este conflicto, aunque su cancillería reconoció que era “difícil mantenerse optimista” en este escenario.

De hecho, la cancillería de Irán aseguró que los ataques de Estados Unidos convertían “la tregua en algo prácticamente irrelevante”, mientras que la nueva autoridad iraní encargada de gestionar el estrecho de Ormuz declaraba su cierre total “hasta nueva orden”.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra, Teherán restringe la navegación por esta vía crucial para el comercio de hidrocarburos, aunque ahora permitía el paso de unos veinte buques diarios.

Las tensiones se concentran en este paso, donde Estados Unidos impone de su lado un bloqueo naval a Irán.

Esta semana Trump anunció por 38ª vez, según un recuento de la CNN, que un acuerdo de paz era inminente. “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, dijo el presidente estadounidense el miércoles.

Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, reprochó a Irán que “juegue al gato y al ratón” en las conversaciones. “Si tenemos que negociar a base de bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso”, amenazó.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, muestra un mapa del estrecho de Ormuz en el Pentágono en Washington. Foto: AFP