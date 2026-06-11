Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y lanza advertencia: "Haremos de la región un infierno para ustedes"

El Ejército de Irán anunció en la madrugada de este jueves el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

El anuncio llega después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Los residentes se dan un chapuzón mientras los buques permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar. Foto: AFP

El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en "un objetivo". De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo "secreto" dado a conocer el miércoles por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

"Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto", aseguró Trump.

El presidente estadounidense ya había advertido el miércoles que atacaría con "dureza" a Irán esta noche, un aviso reiterado posteriormente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a que el fin de semana anterior la Casa Blanca había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra.

La noche entre el martes y el miércoles ya fue escenario de ataques cruzados, con nuevos bombardeos de EE.UU. contra Irán y la respuesta de Teherán sobre bases estadounidenses en países de la región.

"Un infierno para ustedes"

"Tras las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del enemigo estadounidense, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso", informaron los Guardianes de la Revolución, citados por la televisión estatal.

"Ningún barco debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier aproximación al estrecho de Ormuz se considerará una colaboración con el enemigo", advirtieron.

Densa columna de humo sale del depósito de petróleo de Shahran, al noroeste de Teherán, el 16 de junio de 2025. Foto: AFP

La Armada iraní, citada por los medios del país, incluso informó que "dos buques que intentaban cruzar ilegalmente" esa vía fueron "atacados".

"¡¿Están poniendo en peligro el sagrado estrecho de Ormuz?! Haremos de esta región un infierno para ustedes", amenazó el comandante de la aviación de los Guardianes, Sardar Musavi.

Un hombre pasa junto a la bandera nacional de Irán en la plaza Vanak de Teherán el 10 de junio de 2026. Foto: AFP

Washington, que por su parte impone un bloqueo a los puertos iraníes, desmintió cualquier bloqueo de Ormuz.

"REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche", escribió en la red social X el Comando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Agencia EFE, AFP