“Nos toman por imbéciles" y “pagarán el precio”: Trump pierde la paciencia con Irán y se reanudan los ataques

El Ejército estadounidense lanzó anoche nuevos ataques contra múltiples objetivos en Irán como “respuesta a agresiones” del país persa, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 5:15 p.m. ET (18:15 de Uruguay) contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe”, expuso el organismo, con sede en Florida, en un mensaje en X.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los “bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán.”

Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que “atacarían con fuerza esta noche” a Irán, al que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One. Foto: AFP

El presidente Donald Trump había avisado más temprano que atacarían con “dureza” a Irán durante un acto en la Casa Blanca, aunque el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese al intercambio de ataques entre el país persa e Israel.

La noche del marte noche fue la de mayores en términos de ataques desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, pues fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

Trump avisó ayer que Estados Unidos reanudaría los ataques contra Irán, tras acusar a Teherán de burlarse de Washington.

“Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval y añadió que será desde “hoy”, por ayer miércoles. “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, se quejó.

Un hombre pasa junto a la bandera nacional de Irán en la plaza Vanak de Teherán el 10 de junio de 2026. Foto: AFP

En vísperas del inicio del Mundial de fútbol, en el que la selección iraní jugará en suelo estadounidense, Trump acusó a Irán de haber “tardado demasiado” en negociar un acuerdo, por lo cual “tendrán que pagar el precio”.

El martes había dicho que un acuerdo para acabar con más de tres meses de guerra llegaría en “dos o tres días”, pero la madrugada del miércoles hubo fuego cruzado.

Trump también afirmó en Fox News que cada vez más considera lanzar ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes.

Irán había reivindicado anteriormente ataques contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania en respuesta a bombardeos de Estados Unidos en su territorio, desencadenados a su vez por el derribo el lunes de un helicóptero norteamericano atribuido a Teherán.

Buque portacontenedores Hamouna, con bandera iraní, anclado en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

En Kuwait, el ejército afirmó enfrentarse a “objetivos aéreos hostiles” sin precisar su procedencia. Las autoridades en Baréin dijeron haber interceptado varios ataques, mientras que el ejército jordano reportó la destrucción de cinco misiles que tenían como objetivo la localidad de Azraq, donde se encuentra una base estadounidense.

Por su parte, India anunció ayer que tres tripulantes indios estaban desaparecidos tras un ataque reivindicado por el ejército estadounidense contra un petrolero frente a las costas de Omán.

Ormuz

El ejército de Estados Unidos desmintió este miércoles la afirmación de Irán de que el estrecho de Ormuz había sido cerrado totalmente en respuesta a los últimos ataques estadounidenses.

"Realidad: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho de Ormuz esta noche", publicó en X el Mando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas en la región. EFE, AFP