Ataques de Israel en Líbano e Irán dejan más de 10 muertos y heridos en medio de una tregua que no llega

Al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas en un ataque israelí contra un barrio residencial en la ciudad histórica de Tiro, ubicada en el sur del Líbano, donde el Ejército de Israel emitió esta mañana una orden de evacuación para distintas áreas, entre ellas la zona cristiana.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) informó sobre el ascenso del número de víctimas por los ataques aéreos israelíes contra el barrio de Al Masaken al Shaabiya, barrio residencial densamente poblado ubicado en la periferia de Tiro. También se registraron daños a los comercios, añadió la agencia estatal sin especificar detalles.

"Ya advertimos de que terroristas de Hezbolá operan en el barrio cristiano de la ciudad. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen previsto actuar contra la actividad terrorista de Hezbolá en dicho barrio próximamente", aseguró el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes Avichai Adraee en un comunicado.

Al menos dos muertos en Irán

Al menos dos miembros de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército murieron en Teherán en los ataques de Israel contra la República Islámica del lunes, informaron esta jornada medios iraníes.

"Dos miembros del personal de defensa aérea del ejército iraní fallecieron en acto de martirio durante la agresión del régimen israelí el lunes", indicó la televisión estatal Press TV.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, identificó a los fallecidos como Bahman Hosseini y Alireza Abiri e indicó que sus funerales se realizarán este martes en el cementerio Shahid Beheshti de la capital.

Irán había informado hasta ahora heridos en los ataques israelíes contra varios puntos del país como la capital y un complejo petroquímico en el suroeste iraní.

Irán lanzó el domingo por la noche y en la mañana del lunes varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa. Tras el intercambio de ataques ambas partes anunciaron el fin de las operaciones militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

Irán siempre ha condicionado las negociaciones con Washington a que el alto el fuego incluya también al Líbano, una exigencia que Israel rechaza y que se ha convertido en uno de los principales bloqueos para el acuerdo.

EFE