Estados Unidos lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

Las fuerzas estadounidenses "comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán hoy a las 5 pm, por orden del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos", señaló una publicación oficial en X.

"La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní", añadió el Comando Central.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. AFP

El derribo del helicóptero estadounidense

El piloto y el artillero del helicóptero Apache derribado fueron rescatados sanos y salvos aproximadamente dos horas después del accidente el lunes, según informó The Times.

Irán no se atribuyó la responsabilidad del ataque, y su emisora estatal, IRIB, citó a un oficial militar anónimo que afirmó que el país no había llevado a cabo ninguna operación militar sobre el estrecho en las últimas 24 horas.

En tanto, la televisión estatal iraní informó este martes, tras el anuncio de represalia de EE.UU., que se habían escuchado explosiones y sirenas antiaéreas en varios puntos de la costa iraní del Golfo Pérsico, incluyendo Bandar Abbas, Qeshm y Sirik. Según los informes, Sirik y Qeshm fueron atacadas en varias ocasiones, pero no se proporcionaron más detalles.

Más temprano, Donald Trump había advertido que Estados Unidos debía "responder a este ataque", que supone una nueva escalada a pesar del alto el fuego decretado en abril.

Irán e Israel intercambiaron igualmente disparos de misiles entre el domingo y el lunes, a causa de la campaña militar israelí contra Líbano.

EFE y AFP