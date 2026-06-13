"Más cerca que nunca": Irán y EE.UU. avanzan hacia la firma del acuerdo para destrabar crisis en Medio Oriente

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchí, anunció que la República Islámica podría firmar un trascendental acuerdo entre Estados Unidos e Irán en los próximos días de manera estrictamente digital y no presencial. Según el jefe de la diplomacia de Teherán, ambas administraciones se encuentran más cerca que nunca en este momento de concretar la rúbrica, lo que marcaría un punto de inflexión en las tensiones internacionales y la seguridad del comercio marítimo global. Por su parte, fuentes de la administración de Donald Trump confirmaron de forma anónima que existe un 85 % de probabilidades de sellar este histórico entendimiento remoto a la brevedad.

Un pacto integral enfocado en la seguridad energética de Ormuz

El memorando de entendimiento consta de dos etapas claramente diferenciadas, según la versión oficial de Teherán. El tramo inicial establece de forma prioritaria la liberación de fondos soberanos e importantes activos iraníes que permanecen bloqueados en el extranjero debido a las sanciones. Al mismo tiempo, este entendimiento estipula el levantamiento inmediato de los bloqueos mutuos que mantienen la armada norteamericana y las fuerzas iraníes en la zona marítima más crítica del planeta.

El documento definitivo contempla además el cese inmediato de las hostilidades abiertas en todos los frentes de combate en Medio Oriente, incluyendo la frontera del Líbano. Como parte de los compromisos operativos inmediatos asumidos tras las negociaciones, el gobierno de Irán establecerá un sofisticado sistema de control de navegación en el estrecho de Ormuz. Esta vital vía fluvial resultaba el paso obligado del 20 % del petróleo mundial antes de que estallara el conflicto armado en la región. Con respecto a las negociaciones de fondo, Araqchí precisó que en una segunda fase del acuerdo político se abordará la compleja y postergada cuestión del programa nuclear iraní.

El canciller se mostró sumamente firme frente a los medios de comunicación locales sobre el balance geopolítico del prolongado enfrentamiento con la potencia norteamericana. "Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos", sentenció de forma tajante el jerarca durante una entrevista en la televisión estatal iraní, argumentando que Washington no logró doblegar ni derrotar militarmente a la República Islámica.

Un hombre pasa junto a la bandera nacional de Irán en la plaza Vanak de Teherán el 10 de junio de 2026. Foto: AFP

La postura de Washington ante un inminente acuerdo remoto

Desde la capital estadounidense, un alto cargo de la administración de Trump respaldó la previsión temporal del diplomático iraní al ratificar que se espera la firma del tratado definitivo en el transcurso de las próximas jornadas. El funcionario estadounidense explicó bajo condición de estricto anonimato que los términos acordados digitalmente cumplirán con los objetivos principales delineados por el presidente Trump, orientados a restablecer de forma definitiva el libre tránsito de buques comerciales por el estrecho.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

"Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta", declaró el vocero gubernamental en un contacto directo con periodistas acreditados. Pese al optimismo generalizado en los despachos diplomáticos, la situación en la zona del golfo Pérsico continúa reportando incidentes armados graves. La televisión estatal de Teherán reportó que la armada iraní abrió fuego contra un buque comercial que intentaba cruzar las aguas restringidas sin la debida autorización previa, mientras que el Pentágono denunció en paralelo el despliegue hostil de drones iraníes en el estratégico paso internacional.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.