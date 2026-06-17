Con la paz en Irán, Ucrania vuelve liderar la agenda internacional y se reactiva la presión sobre Rusia

Con el fin de la guerra en Medio Oriente, una vez firmada la paz este viernes entre Estados Unidos e Irán, el conflicto en Ucrania vuelve a ocupar el primer lugar en la agenda internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió ayer martes hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que los aliados del G7 acordaran durante la cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia.

A su llegada a Evian, a los pies de los Alpes franceses, Trump indicó el lunes que tenía la intención de “hacer algo” sobre la guerra en Ucrania, que dura más de cuatro años, tras lograr un acuerdo marco con Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

En presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que mostró imágenes del ataque ruso contra una catedral histórica de Kiev, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido acordaron aumentar la presión sobre Rusia, país que invadió Ucrania en febrero de 2022.

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, dijo sentir “cierto optimismo” con que europeos y Estados Unidos puedan “poner fin juntos a la guerra” en Ucrania y afirmó haber visto a Trump “receptivo y dispuesto a cooperar”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre del G7, en Evian. Foto: AFP

“Hoy, junto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hemos hecho saber al presidente estadounidense que estamos preparados para conversaciones de paz. Sin embargo, esas conversaciones deben partir de una base adecuada. Lo que sigue siendo inaceptable es la exigencia de Rusia de que Ucrania renuncie a la parte bajo su control en el Donbás”, dijo Merz en declaraciones a los medios en Évian.

El canciller alemán señaló que las conversaciones que los líderes han mantenido entre ellos y con el presidente estadounidense, tanto en las reuniones oficiales del G7 como en los encuentros informales al margen de ellas, “me dan cierto optimismo”.

“Quizá pueda decir, sin comprometer la confidencialidad de nuestras deliberaciones, que lo que nos da motivos para ser optimistas es la afirmación del presidente Trump de que Rusia debe poner fin a esta guerra. Y considero que ese es un mensaje claro: Rusia debe poner fin a esta guerra”, señaló Merz.

El canciller alemán recalcó que en ningún momento en las reuniones se ha puesto en duda la necesidad de que la parte europea debe estar en la mesa de negociaciones junto con Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump en una reunión bilateral en el marco de la cumbre del G7. Foto: AFP

Según el canciller, además todos los socios del G7, incluido Trump, coinciden en su evaluación de la situación en Ucrania, donde se ha creado una “nueva dinámica” en las últimas semanas, ya que Kiev “ha logrado construir una nueva posición de fuerza”.

“Quizá pueda citar a uno de los participantes de la reunión, quien, a mi juicio, expresó una idea históricamente correcta: Rusia siempre ha sido eficaz en la defensa y en repeler ataques, pero a lo largo de su historia nunca ha tenido mucho éxito en librar guerras de agresión, es decir, en obtener éxitos ofensivos”, afirmó.

Está bastante claro, dijo, “que Rusia no puede ganar esta guerra por medios militares” y que su economía “está sufriendo bajo el peso de la guerra y también bajo el peso de las sanciones”.

Esta circunstancia, señaló, “podría abrir, quizá por primera vez, una oportunidad para la paz”.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Kenia, William Ruto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el primer ministro de India, Narendra Modi, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, posan para una fotografía durante la cumbre del G7, en Evian. Foto: AFP

Petróleo fluye

El objetivo de los aliados del G7 es presionar con nuevas sanciones, especialmente al gas y petróleo rusos, la principal fuente de financiación de la guerra, según una fuente diplomática francesa. “Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo” por el estrecho de Ormuz, aseguró a la prensa Trump.

Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán, pero el fin de la guerra en Medio Oriente restableció el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su par canadiense, Mark Carney, anunciaron nuevas sanciones contra la llamada “flota fantasma”, usada por Rusia para transportar petróleo pese a las sanciones occidentales.

“Es fantástico que todo el mundo entienda que Rusia no va a ganar y que debemos presionar a (Vladimir) Putin para que ponga fin a esta guerra”, reaccionó Zelenski, a quien el anfitrión de la cumbre del G7, Emmanuel Macron, invitó a quedarse hasta el final de la cumbre el miércoles.

Desde el inicio de la guerra en febrero 2022 por la invasión rusa, Ucrania ha dado un giro estratégico al convertirse en un actor clave de la industria de defensa, especialmente gracias a su producción de drones, pero sigue necesitando el apoyo occidental.

Los dirigentes del G7 apoyarán a Ucrania proporcionándole “medios de defensa antiaérea, medios para protegerse mejor, medios para consolidar (sus) avances”, según la fuente diplomática francesa.

El Reino Unido, por su lado, anunció que suministrará uranio enriquecido a Ucrania para sus centrales nucleares. AFP, EFE

El presidente estadounidense Donald Trump sostiene una camiseta de la selección nacional de fútbol de Alemania con el número 47 y su nombre, obsequiada por el canciller alemán Friedrich Merz Foto: AFP

El gesto futbolero de Alemania para Trump

Para poner a Donald Trump en buenas disposiciones, Merz le regaló al inicio de la segunda jornada de cumbre una camiseta de la selección alemana de fútbol con su apellido y el número 47, en referencia a su mandato como 47º presidente de Estados Unidos.

“Rusia debería alcanzar un acuerdo” con Ucrania, aseguró horas después Trump a la prensa. “La única razón por la que me meto en esto es que no me gusta ver morir a 25.000 jóvenes cada mes (...) Así que sí, haré todo lo que pueda” para ponerle fin, agregó.

Las negociaciones de paz bajo mediación estadounidense estaban totalmente estancadas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el 28 de febrero.

Trump se reunió en la cumbre del G7 durante unos 20 minutos en privado con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El presidente estadounidense lo felicitó por el “desempeño” del ejército ucraniano en el terreno y reconoció que la “dinámica” era ucraniana, según un participante.