La velada de peleas de la UFC en la Casa Blanca terminó con "una de las sorpresas más grandes de la historia"

Donald Trump celebró su cumpleaños número 80 este domingo 14 de junio con un magno evento que se estuvo semanas preparándose en la Casa Blanca: una velada de peleas de artes marciales mixtas de UFC que además coincidió con el anuncio de acuerdo de paz con Irán, lo que promete ponerle fin a la guerra iniciada con los primeros actos bélicos a finales de febrero.

En una escena sin precedentes, Trump salió del Despacho Oval junto al jefe de la poderosa competición UFC, su amigo Dana White, y se dirigió hacia el gigantesco octágono donde la estrella española Ilia Topuria defendió su invicto (17-0) en la máxima categoría frente al estadounidense Justin Gaethje.

El mandatario saludó antes desde el histórico balcón Truman mientras sonaba el himno nacional y 12 aviones militares realizaban un estruendoso sobrevuelo sobre los jardines de la Casa Blanca.

"Una de las sorpresas más grandes" en la historia de UFC

La velada de combates terminó brindándoles a los aficionados una noche de nocauts espectaculares, que culminó con una victoria sorprendente en la jaula.

El estadounidense Gaethje se coronó como el nuevo campeón de peso ligero tras destronar a Topuria. La pelea se terminó en el cuarto round debido a las lesiones del hispano-georgiano, quien perdió su invicto en la categoría.

El comentarista de la UFC y famoso podcaster propulsor de la campaña de Donald Trump en 2025, Joe Rogan, calificó a la victoria de Gaethje como "una de las mayores sorpresas en la historia de este deporte", según CNN.

Por su parte, Trump le estrechó la mano al vencedor después del combate y tildó a la pelea como "algo nunca antes visto en el deporte", informó el mismo medio estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump felicita a Justin Gaethje después de que el estadounidense derrotara a Ilia Topuria en la pelea de UFC realizada en la Casa Blanca. Foto: Jacquelyn Martin/AFP.

El presidente republicano se terminó yendo repleto de la velada realizada en su honor, debido a que también hubo un batacazo en el combate anterior a la cartelera princila. El francés Ciryl Gane noqueó a una de las mayores estrellas de la UFC, Alex Pereira de Brasil, para quedarse con el cinturón interino de peso pesado.

Con un costo de US$ 60 millones, el evento "UFC Freedom 250" formaba parte de las festividades por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero fue programado en el día en que Trump entró en su novena década de vida.

Los críticos han tratado de ridiculizar esta elección, considerándola una degradación de la Casa Blanca por parte de un presidente que ha destrozado las normas una y otra vez durante su mandato.

El luchador francés Ciryl Gane venció al brasileño Alex Pereira en su combate por el campeonato interino de peso pesado en el evento UFC Freedom 250, celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington D.C. Foto: Evan Vucci/AFP.

La popularidad de Trump también se ha visto recientemente golpeada a raíz de que la guerra con Irán disparara los precios mundiales de la energía y provocara un importante efecto dominó para los consumidores estadounidenses.

Los famosos que asistieron a la velada de UFC en la Casa Blanca

Entre los asistentes destacó la presencia del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, o el de Paramount, David Ellison, así como la del presentador español Pablo Motos, que viajó a Washington para apoyar a Topuria, con quien mantiene una estrecha relación de amistad.

También asistieron el boxeador británico Tyson Fury, el músico Kid Rock, el humorista Shane Gillis y el exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic.

Un cumpleaños intenso para Donald Trump

Más de 4.000 invitados cuidadosamente seleccionados asistían a las siete peleas del primer evento deportivo profesional celebrado jamás en la Casa Blanca.

Pero antes de la noche de combates, Trump tuvo un domingo de alta intensidad, acordando con Irán el fin "inmediato y permanente" de todas las operaciones militares.

Después de semanas de negociaciones, y anuncios de acuerdo que luego se postergaban, domingo se oficializó el fin de la guerra en Medio Oriente. Fueron más de 100 días en los que el mundo observó por momentos impotente cómo la economía global se acercaba a un peligroso precipicio como consecuencia de la guerra. El cierre casi total del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán disparó el precio del petróleo durante el conflicto.

El fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán promete reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial. Foto: AFP

Ahora todo puede encaminarse hacia la normalidad, aunque algunos objetivos que se habían trazado Estados Unidos e Israel cuando atacaron a Irán el 28 de febrero desencadenando la guerra, todavía no está tan claro si se alcanzaron. Eso se sabrá las próximas semanas, cuando terminen de afinarse los términos de la paz anunciada el fin de semana.

Con información de AFP y EFE