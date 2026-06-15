Del escepticismo a la critica: Obama rompió el silencio sobre Irán, el acuerdo y los bombardeos, ¿qué dijo?

El expresidente estadounidense Barack Obama se mostró escéptico respecto a la posibilidad de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán represente una “mejora significativa” con respecto al pacto sobre el programa nuclear iraní que él mismo negoció en 2015, según declaraciones difundidas ayer domingo.

El presidente Donald Trump anunció anoche un acuerdo para poner fin al conflicto desencadenado por ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica a finales de febrero. Sobre la mesa estuvo el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la seguridad en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo.

“Es poco probable que cualquier acuerdo que llegue a concretarse sea sustancialmente diferente o suponga una mejora significativa con respecto al acuerdo que teníamos inicialmente”, declaró Obama, según fragmentos de una entrevista con la cadena ABC News.

El pacto de 2015 “funcionó durante un largo periodo” antes de que “Estados Unidos se retirara”, prosiguió, en referencia a la salida en 2018 decidida por Trump durante su primer mandato.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama saluda al presidente Donald Trump en la Casa Blanca Foto: Archivo El País

En este extracto de la entrevista, Obama también sugirió que es mejor negociar un acuerdo que no satisfaga todas las exigencias de Washington antes que arriesgarse a una guerra abierta.

“Esto nos recuerda que, ante muchos problemas complejos de política exterior, la idea de que podemos simplemente imponer nuestra voluntad por la fuerza o bombardear para encontrar soluciones puede resultar en ocasiones seductora”, pero que es preferible “tomarse el tiempo de explorar las vías diplomáticas y agotar las posibilidades de alcanzar acuerdos que no solucionen el 100% del problema, pero sí el 80 o el 90%”, dijo el expresidente demócrata.

“Cabría pensar que ya habríamos aprendido esta lección hace mucho tiempo”, lamentó. “Espero que cesen los bombardeos y que la gente común deje de sufrir las consecuencias de la guerra”, declaró también el demócrata.

Trump ha dicho que el nuevo entendimiento con Irán bloquearía para siempre la capacidad de Irán de producir un arma nuclear y abriría de inmediato el estrecho de Ormuz . AFP