Asfixiada, Cuba acepta ayuda humanitaria de EE.UU.: son US$ 100 millones y no los administrará el gobierno

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció ayer jueves que Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. “Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que” se concretará, dijo Rubio a los periodistas.

Estados Unidos ha logrado distribuir millones de dólares en ayuda humanitaria desde principios de año en Cuba mediante la Iglesia Católica, una situación que despierta fricciones con La Habana.

“No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar, y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos”, advirtió el secretario de Estado.

Rubio ha denunciado en varias ocasiones a la empresa Gaesa, directamente bajo control del ejército cubano, que domina sectores enteros de la economía de la isla, como los hoteles. Gaesa fue incluida hace dos semanas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: AFP

“Nuestra preferencia para Cuba, y en cualquier parte del mundo, es un acuerdo diplomático negociado”, dijo Rubio.

“Tengo en el bolsillo una carta de una organización humanitaria que ya opera dentro de Cuba, que está dispuesta a ocuparse de la distribución” de la ayuda, aseguró Rubio.

Precisamente, la Iglesia Católica cubana informó ayer que ya distribuyó el 82% de los tres millones de dólares en ayuda humanitaria que Estados Unidos envió para las familias afectadas por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla.

La iglesia y su ONG Cáritas fueron encargadas por Washington de distribuir esa ayuda, consistente en alimentos, productos de higiene y para el hogar, que comenzó a llegar a la isla comunista en enero.

“Hasta el momento se ha ejecutado el 82% de la ayuda” y durante “el presente mes se estará recibiendo el 18% restante que, en total, beneficiará a 8.800 familias de las provincias afectadas”, señaló Caritas Cuba, en un comunicado.

Vista del Castillo del Morro con la bandera nacional cubana en La Habana. Foto: AFP

El huracán Melissa devastó el este de la isla a finales de octubre y la administración Trump anunció el envío de la ayuda humanitaria en los primeros días de noviembre.

En febrero, en medio de fuertes tensiones entre La Habana y Washington, el gobierno estadounidense anunció una ayuda humanitaria adicional de seis millones de dólares.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica, agravada por el bloqueo petrolero que Trump le impone desde enero y el impacto de otras sanciones económicas estadounidenses.

En su comunicado, Caritas Cuba también destacó que, tanto pronto concluya con la distribución de la primera ayuda, comenzará la “ejecución de la nueva donación que, por un valor de seis millones de dólares, ha hecho (...) el gobierno de Estados Unidos”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa en la Reserva Aérea de Homestead. Foto: AFP

Más presión

El presidente Donald Trump, que ha asegurado varias veces en los últimos meses que Cuba sería el próximo objetivo tras la operación militar contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y la actual guerra en Irán, precisó el miércoles que no veía necesaria “una escalada”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó esta miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en el que murieron cuatro personas en febrero de 1996, cuando él era ministro de Defensa. Los cargos contra Raúl Castro -que a sus 94 años sigue siendo influyente en la política cubana- suponen otra vuelta de tuerca en la campaña de presión de Washington sobre la isla

Trump negó que la llegada del portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz al Caribe sea para intimidar al régimen de Cuba y reiteró su voluntad de diálogo con La Habana, en medio de la campaña de presión de Washington sobre la isla.

Preguntado ayer en el Despacho Oval si la llegada del grupo de ataque del USS Nimitz a aguas caribeñas, anunciada el miércoles por el Ejército estadounidense, tenía la intención de intimidar al liderazgo cubano, Trump contestó: “No, en absoluto”. El presidente repitió que Cuba “es un país fallido” que no tiene “electricidad, no tiene dinero, no tiene comida” y prometió que Estados Unidos va a “tenderles la mano”.

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

“Vamos a ayudarlos. Quiero ayudarlos, quiero hacerlo por motivos humanitarios. Pero, además, contamos con la población cubanoestadounidense, gran parte de la cual reside en Miami y en Florida. Es un grupo de personas magnífico”, dijo.

Rubio, en tanto, advirtió ayer que Washington estaba muy enfocado en cambiar el sistema comunista de Cuba, y describió la isla como un “Estado fallido” envuelto en una grave crisis económica. “Su sistema económico no funciona. Está roto, y no se puede arreglar con el sistema político actual que está en vigor”, dijo el secretario de Estado a periodistas en Miami.

“No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo. Somos muy serios. Estamos muy enfocados”, agregó. Rubio señaló que Estados Unidos prefería “siempre una solución diplomática”.

El régimen sale en defensa de Raúl Castro

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió ayer que su país responderá a la “infamia” de la acusación contra su predecesor, Raúl Castro, en Estados Unidos: “No se irrespeta a los héroes de la Patria. No se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba”, apostilló. “El General del Ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Nos vemos mañana en la Tribuna Antiimperialista”, dijo en redes sociales Díaz-Canel, en referencia al acto convocado este viernes para repudiar la decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y otras organizaciones oficialistas han convocado un acto de respaldo a Raúl Castro, luego de la imputación por el derribo de dos aviones y la muerte de sus cuatro tripulantes en 1996. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ofreció ayer unas declaraciones sobre Cuba en las que calificó a Raúl Castro como un “fugitivo” de la Justicia estadounidense y apuntó que podría haber planes para llevarlo ante tribunales de su país.