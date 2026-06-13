Video: Trump mostró el ataque en el que Estados Unidos que abatió al "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video que muestra el momento en el que las fuerzas militares estadounidenses abatieron al líder del Tren de Aragua, Héctor Rustherford Guerrero Flores, apodado "Niño Guerrero".

El mandatario republicano lo informó en su red Truth Social, después de rumores en el país sudamericano que vinculaban una operación en una zona minera en el estado Bolívar con la búsqueda de Guerrero.

Según Trump, el ataque que terminó con la vida del máximo jefe de la banda criminal en Venezuela fue "cinético, rápido y letal".

El video de la muerte de Niño Guerrero, compartido por Trump

El video muestra lo que parece ser una casa de tejado verde ubicada en una zona rural, pues a su alrededor se observa un terreno seco y varios árboles. En cuestión de segundos, el lugar fue bombardeado y estalló, produciendo una enorme nube de fuego y humo que se extendió por toda el área. El clip, de 10 segundos de duración, muestra una amplia vegetación en el lugar donde se encontraba la vivienda bombardeada.

De acuerdo con fuentes consultadas por el diario El País, el ataque ocurrió en Venezuela, aunque no hay confirmación del lugar exacto. Trump, de hecho, se limitó a informar que el operativo "fue coordinado con Venezuela", país con el que asegura tener una excelente relación.

Por su parte, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, confirmó que el bombardeo tuvo lugar a principios de esta semana, sin indicar la fecha exacta del operativo, y señaló que se realizó en "plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas". Según él, el ataque cinético tuvo como objetivo un "complejo del Tren de Aragua en Venezuela".

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero", líder de la banda Tren de Aragua, abatido por el ejército de Estados Unidos. Foto: Agencia EFE.

Comunicado de Donald Trump sobre la muerte de Niño Guerrero:

"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta. Antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas. Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos. Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva. Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen. ¡DIOS BENDIGA A ESTADOS UNIDOS! Presidente DONALD J. TRUMP"

Con información de El Tiempo/GDA y EFE