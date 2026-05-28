Aumento del precio del petróleo: un impacto positivo y varios desafíos en Brasil

La guerra en Irán y el cierre parcial o total del estrecho de Ormuz suscitaron temores sobre los riesgos asociados a una escalada en los precios del petróleo. No es la primera vez que conflictos de origen político impactan el mercado petrolero. En 1973, debido al apoyo de Estados Unidos y algunos aliados a Israel en la Guerra de Yom Kippur, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) redujo el suministro de petróleo a estos países, lo que provocó un aumento global del precio del crudo. Entre 1973 y 1974, Brasil, país importador de petróleo, registró un aumento de la inflación del 15,5% al ​​34,5%. El legado positivo fue la creación del Proálcool (Programa Nacional de Alcohol) en 1975, que incentivó la producción de etanol, lo que permitió reducir la demanda de petróleo. A partir de 1983/1984, el precio del petróleo comenzó a descender.

Para Brasil, el panorama comenzó a cambiar con el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos en las décadas de 1990 y 2000. A partir de 2009, la balanza comercial de petróleo crudo (BPC) registró un superávit, con un saldo inicial de US$ 144 millones, alcanzando los US$ 37.900 millones en 2025. Durante este período, solo se registró un déficit en 2013, de US$ 3.400 millones.

A partir de 2016, el superávit comercial de la BPC comenzó a compensar el déficit de los derivados del petróleo, y la balanza total del sector de petróleo y derivados se volvió positiva, como se muestra en el Gráfico 1. En 2025, el déficit de derivados fue de US$ 8.600 millones, pero la balanza total del sector fue de US$ 29.300 millones.

La mejora en la balanza comercial de petróleo provocó que su participación en el superávit de la balanza comercial aumentara durante el período. En 2016, la participación del saldo de la BPC en el superávit de la balanza comercial fue del 17,8%. Considerando el petróleo crudo y sus derivados (P + D), el resultado fue del 1%. En 2025, la participación del petróleo crudo en el superávit de la balanza comercial de Brasil fue del 55,7%; considerando el petróleo y sus derivados, fue del 43,1% (Gráfico 2). La dependencia de Brasil de las importaciones de petróleo está disminuyendo, pero la generación de superávits comerciales depende cada vez más del desempeño de la materia prima.

Los resultados de 2026 a abril muestran que, en comparación con el mismo período de 2025, se observa un aumento en la balanza total de US$ 9.900 millones a US$ 13.400 millones. La participación del petróleo y sus derivados en la balanza comercial total disminuye del 57,1% al 54,1%, mientras que el superávit de la balanza comercial de Brasil aumentó de US$ 17.300 millones a US$ 24.800 millones.

La mejora en las exportaciones de petróleo se debió a los precios hasta 2014. A partir de entonces, el aumento del volumen exportado explica el saldo positivo de la balanza petrolera.

Entre 2014 y 2025, el volumen aumentó un 277%. Con la perspectiva de explorar nuevos yacimientos petrolíferos, el país no tendría restricciones de suministro.

El efecto del conflicto con Irán se registra en el gráfico 4, donde se observa claramente el aumento de precios en 2026, tras un periodo en 2025 en el que los precios alcanzaron su nivel más bajo desde marzo, en comparación con 2023 y 2024.

Sin embargo, se observa que en los dos primeros meses de 2026, en comparación con 2025, los precios cayeron (la guerra comenzó el 28 de febrero). El aumento de precios se inició en marzo con un incremento del 1,3% respecto a marzo de 2025, alcanzando un incremento del 23,4% entre abril de 2025 y 2026. Se prevé que el impacto en los precios sea mayor en la segunda mitad del año, cuando los nuevos contratos incorporen el aumento. Si bien esto representa una buena noticia para Brasil, la dependencia de derivados del petróleo como el gasóleo y el impacto en la inflación comprometen la perspectiva de un escenario optimista.

Además, existen efectos negativos en el suministro de fertilizantes que transitan por el Estrecho de Ormuz y en productos que Brasil exporta a Oriente Medio, como la carne de pollo.

En términos de volumen, los niveles en 2026 son superiores a los de 2024, 2025 y 2023, excepto en marzo.

En la comparación mensual interanual entre 2025 y 2026, la variación positiva fue del 7,5% (enero), del 112% (febrero), del 77,2% (marzo) y se registró una disminución del 9,9% en abril.

El aumento del volumen en los próximos meses dependerá especialmente de China, el principal mercado para Brasil. En 2025, el país representó el 45% de las exportaciones brasileñas de crudo.

Y, en las cifras acumuladas hasta abril de 2026, el 56,8%. El segundo mercado principal ha sido Estados Unidos desde la década de 2010. En 2025, su participación fue del 10,6%, pero en 2026 cayó al cuarto lugar, con un 4,9%. La Unión Europea ganó terreno en la lista de mercados de destino: fue del 9,5% en 2018; 6,9% en 2019 y aumentó al 21,6% en 2023 y al 22% en 2025. En las cifras acumuladas hasta abril de 2026, fue del 16,5%.

El efecto inflacionario en el sector del petróleo y sus derivados sigue presente en Brasil. La diferencia con respecto a la década de 1970 es que Brasil ya no es un importador neto de crudo.

Sin embargo, surgen nuevos desafíos. En primer lugar, la importancia de diversificar los mercados de destino de las exportaciones, lo cual aplica a todos los productos básicos que dependen del mercado chino. En segundo lugar, el conflicto fomenta el aumento de los programas de sustitución de combustibles fósiles en todo el mundo. El margen de beneficio de las exportaciones de petróleo tiende a disminuir con el tiempo. Lo ideal es aprovechar el "efecto positivo del aumento de precios" para invertir en la cadena de suministro de nuevas fuentes de energía alternativas.

Finalmente, el "efecto positivo del aumento de precios", además de ser inflacionario, no compensa el escenario de inestabilidad e incertidumbre generado por el conflicto en Oriente Medio.

- La autora, Lia Baker Valls Pereira, es docente en Facultad de Economía/Uerj e investigadora asociada FGV IBRE. Este artículo fue publicado en Cojuntura Economica.