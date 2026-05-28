El relato de la edila que le lanzaron cóctel molotov en su casa: "Que violen tu templo es una cosa grave"

Susana Núñez, edila departamental de Rocha, se despertó durante la madrugada de este jueves con un estruendo. Al principio, no le dio mayor importancia: pensó que había sido un trueno y abrió la aplicación que le permite ver la cámara de seguridad de su patio en el celular.

Desde allí pudo observar una luz sobre su vehículo y llegó a la conclusión de que la estaban robando. Luego, vio el fuego. Horas más tarde, tras una mañana pasada entre trámites y denuncias, desde Bomberos le confirmaron que lo que había caído a su casa era un cóctel molotov.

"Cuando corro un poco más la cámara veo que hay fuego. Casi me muero, pero actúe rápidamente: llamé al 911, eché agua al fuego. Soy una persona mayor que vive sola", relató Núñez en diálogo con El País.

Ataque con un coctel molotov a la vivienda de Susana Nuñez, edila de Rocha. Foto: Rochaaldía.

"Me preocupa la seguridad: si esto le pasa una familia, que tiene niños, que están durmiendo, mueren todos quemados. A mi me cayó diez centímetros de la rueda trasera del auto", señaló. La edila explicó que es la primera vez que ve una situación así en el Barrio Parque de La Paloma, que es dónde vive, si bien reconoce que la zona tiene "lugares complicados". Por ahora, la Policía le dijo que "no descarta ninguna hipótesis".

Más allá del episodio y el susto, Núñez rechaza la idea de irse a quedar en otra parte por razones de seguridad, aunque duda mucho de que vaya a poder dormir esta noche o las siguientes. "Como trabajador no es fácil tener una casa. Si me voy y es una persona que quiere que me vaya, porque tengo cámaras, porque me cuido, es darle la razón. La gente está violenta, no entiendo lo que está pasando", opinó.

Ni la casa de Núñez ni su auto sufrieron daños materiales. Tras detectar el fuego llamó a su hija y a su nieto, que se acercaron rápidamente a ayudarla, y también a los Bomberos y la Policía, que llegaron al lugar "de inmediato".

"Tu casa es tu templo, y que violen tu templo es una cosa grave. Ahora queda esperar de que en La Paloma no pase nunca más nada de esta magnitud. Nadie tiene derecho a hacer esas atrocidades", concluyó. El caso está siendo investigado por la Policía de Rocha por estas horas, que busca encontrar a los responsables del ataque.

Núñez sigue ocupando la banca de edila, aunque hace algunos meses dejó el Frente Amplio (FA) tras críticas por votar el fideicomiso impulsado por el Partido Nacional.

"Situaciones que generan alarma"

Martín Veiga, coordinador de las Juntas Locales del Gobierno de Rocha, expresó su rechazo por lo sucedido. "Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en las últimas horas, expresamos nuestra preocupación y solidaridad con la edil departamental Susana Núñez y su familia, tras el presunto ataque denunciado contra su vivienda en la ciudad de Rocha", señaló en su cuenta de Facebook.

"Este tipo de situaciones generan alarma y no pueden ser naturalizadas en una sociedad democrática, donde el respeto, la convivencia y el diálogo deben estar siempre por encima de cualquier diferencia. Confiamos en el trabajo de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes", agregó.