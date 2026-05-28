Edila de Rocha denuncia ataque con cóctel molotov a su casa en La Paloma: cayó junto a su auto

La edila por el departamento de Rocha, Susana Nuñez, denunció en las últimas horas haber sufrido un ataque con un presunto cóctel molotov en su vivienda. El caso está siendo investigado por la Policía de Rocha, según relató al medio local Rochaaldía.

El hecho ocurrió este jueves por la madrugada en la casa de Nuñez, ubicada en el Barrio Parque de La Paloma. De acuerdo a lo relatado por la dirigente municipal, se escuchó un "estruendo" en la zona exterior de su casa: luego de revisar las cámaras de seguridad, pudo ver que habían lanzado un artefacto incendiario a pocos centímetros de su vehículo.

Ataque con coctel molotov a la casa de edila Susana Nuñez, de Rocha. Foto: Rochaaldía.

"Escuché el estruendo y no vi a nadie, porque pensé que estaba tronando en realidad. Después vi las cámaras y el fuego, y salí inmediatamente, agarré un balde de agua. Luego saqué dos o tres más y terminé apagando el incendio", explicó en diálogo con Solari Radio 90.7 FM.

"Cayó a diez centímetros de la rueda trasera del auto (...) No se lo voy a adjudicar a nadie, porque no tengo ningún problema con ningún vecino. Yo vivo en La Paloma desde hace 20 años, y es la primera vez que siento que pasa", agregó. La edila destacó el respaldo que recibió de todo el espectro político y señaló que también recibió un mensaje del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

Nuñez denució la situación ante la Policía departamental y el caso está siendo investigado. El País intentó comunicarse con la Policía de Rocha, pero por el momento no han brindado comentarios con respecto al caso.

"Situaciones que generan alarma"

Martín Veiga, coordinador de las Juntas Locales del Gobierno de Rocha, expresó su rechazo por lo sucedido. "Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en las últimas horas, expresamos nuestra preocupación y solidaridad con la edil departamental Susana Núñez y su familia, tras el presunto ataque denunciado contra su vivienda en la ciudad de Rocha", señaló en su cuenta de Facebook.

"Este tipo de situaciones generan alarma y no pueden ser naturalizadas en una sociedad democrática, donde el respeto, la convivencia y el diálogo deben estar siempre por encima de cualquier diferencia. Confiamos en el trabajo de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes", agregó.