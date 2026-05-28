Fiscales reclaman que trabajan al "límite" y alertan aumento de “justicia por mano propia”

El gremio de fiscales, en el contexto de la discusión parlamentaria sobre la

reforma del Código del Proceso Penal, señaló que trabajan “al límite de sus capacidades humanas y materiales”, que perciben un incremento de la “justicia por mano propia” y que “no cambió nada luego del ataque” a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. En esa línea, solicitaron a los senadores un mayor presupuesto y que la realidad actual se tenga en cuenta al proyectar cambios en la normativa.

La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, María Claudia González, apuntó que las “restricciones presupuestales” que afectan a la Fiscalía “no solo repercuten en la calidad y en la rapidez de respuesta del sistema, sino que también generan riesgos concretos de impunidad debido a la imposibilidad material de atender adecuadamente el volumen de los casos existentes”.

En este sentido, ante el debate en la comisión del Senado sobre el posible acortamiento de “determinados plazos procesales”, el gremio advirtió que la medida “podría agravar aún más” la situación actual.

“Los fiscales estamos trabajando al borde de las posibilidades reales del sistema, con recursos que no acompañan las necesidades del servicio y, muchas veces, a costa de nuestra propia salud física y mental. Incluso, algunos colegas deben desempeñar su función bajo custodia, como es el caso de la doctora Mirta Morales, debido a amenazas recibidas”, sentenció González.

Morales, quien se desempeña como prosecretaria, aclaró que las apreciaciones que iba a exponer eran a título personal. Y enseguida mencionó que, a veces, se les “imputan atribuciones de regalar penas y ser muy benévolos porque” supuestamente no quieren trabajar, o se les critica por ser “muy rigurosos”, argumentando que por ello “la cárcel está llena”. Ante esto, sentenció: “Ni una cosa ni la otra. Tenemos el enorme orgullo de haber accedido a un cargo profesionalmente; habrá quienes lo hagan mejor o peor y tendrán una respuesta del Estado en cuanto a recibir o no sanciones, como cualquier funcionario”.

Asimismo, insistió ante la comisión sobre el aumento de la “justicia por mano propia” y advirtió: “¡Cuidado! ¡Saltan las alertas! No hay nada peor para un Estado republicano que perder la confianza en las instituciones y no poder dar respuestas. Esto no significa que debamos dar cualquier respuesta, pues esta debe ser de calidad, pero tenemos que darla”.

A su vez, explicó que la criminalidad en Uruguay ha mutado, ya que ahora existen “organizaciones criminales” que, hasta el momento, no han sido “capaces —todavía— de investigar a fondo”. Por ello, considera que el Estado debería fortalecer a la Fiscalía, “no para avasallar derechos de imputados y de ciudadanos, sino para poder averiguar realmente qué pasó, por qué hubo un ajuste de cuentas en una boca de drogas o de dónde salieron esas armas”.

Por otra parte, Morales criticó los proyectos que pretenden acortar los plazos de investigación: “(Por ejemplo), tenemos un caso que es simplemente una tentativa de homicidio y es lo más complejo que he visto. Hay una organización criminal detrás con automóviles para cometer el crimen y también para evadir, con muchísimas viviendas en Montevideo y en Canelones. Es decir, mucha gente colaboró para que ese crimen se llevara adelante. Nos llevó un promedio de un año y creo que lo hicimos rápido, porque la actuación policial fue muy buena”.

Una de las carencias señaladas por Morales ante los senadores es que no cuentan “ni siquiera con escribanos” que les “puedan ayudar a estudiar los títulos que se presentan para incautar automóviles, viviendas y buscar a las aseguradoras que están detrás de los alquileres fugaces”. En esa línea, remarcó que las “reformas deben tener en cuenta la realidad y el tipo de criminalidad que hoy existe en Uruguay; de lo contrario, se va a fracasar”.

Finalmente, la presidenta de la asociación, González, reafirmó que “no cambió nada luego del ataque” hacia la fiscal de Corte, Ferrero. “Estamos exactamente igual”, insistió. Y agregó: “Ahora quizás somos más vulnerables, porque si la doctora Ferrero, que tiene guardia policial, sufrió este ataque, imagínese nosotros, que vamos y venimos a trabajar en ómnibus, bajamos en la parada y caminamos hasta nuestra casa”.