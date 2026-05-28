Joven de 19 años fue asesinado en Nuevo París: buscan a los autores del crimen

Un joven de 19 años murió en la madrugada de este jueves en el Hospital Maciel, luego de ser trasladado de urgencia por una herida de gravedad a causa de un disparo de arma de fuego en el pecho, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el reporte policial, efectivos que se encontraban de servicio en la puerta de emergencia del Hospital del Cerro vieron llegar a un vehículo conducido por un adolescente de 19 años quien transportaba a otro joven de la misma edad que se encontraba herido.

La víctima fue asistida de forma inmediata y le diagnosticaron "herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo". Por la gravedad, el joven fue trasladado al Hospital Maciel, donde finalmente murió sobre las 5:05 de la madrugada.

En paralelo, efectivos policiales recorrieron la intersección de Luis Batlle Berres y Paz Aguirre, en Nuevo París, posible lugar donde habría ocurrido el ataque. Sin embargo, no encontraron indicios ni pistas sobre los autores del crimen.

La investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios y de Fiscalía.

Vecinos en alerta tras balaceras y movimientos de grupos narco en el Cerro

Un triple homicidio, balaceras entre bandas, una amenaza dentro de un hospital. Estas situaciones ocurrieron en los últimos días en el barrio Cerro, en Montevideo, donde los vecinos y trabajadores se encuentran alerta y consideran que está “más peligroso de lo común”.

Los movimientos en el barrio llevaron al Ministerio del Interior a reforzar el despliegue en la zona y a realizar modificaciones estratégicas. Una de ellas, fue el traslado del cabecilla narco denominado “Ricardito” a un módulo de máxima seguridad.