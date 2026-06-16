Rusia desafía al G7 y lanza feroz ataque sobre Kiev: destruye histórica catedral y mata a 11 personas

Al menos 11 personas murieron en Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas.

Otras tres personas murieron en la ciudad rusa de Tula, a unos 200 km al sur de Moscú, en un ataque ucraniano con drones, según el gobernador regional.

En Kiev, los bombardeos rusos alcanzaron en esta ocasión numerosos barrios de la ciudad y causaron al menos cinco muertos y 34 heridos, según las autoridades locales. Otras cinco personas -cuatro rescatistas y un funcionario municipal- murieron en la gran ciudad de Járkov, en el noreste, según el ministro del Interior, Igor Klimenko. Otra persona más falleció en Jersón, en el sur.

Uno de los incendios afectó la cubierta de la catedral ortodoxa de la Dormición, ubicada en el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev, inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

Humo y fuego se elevan desde la Catedral de la Dormición en el complejo ortodoxo del Monasterio de las Cuevas de Kiev Foto: AFP

El complejo se remonta al siglo XI, y reviste un importante significado para los cristianos ortodoxos tanto de Ucrania como de Rusia.

El ministerio de Defensa ruso aseveró que el incendio en el Monasterio de las Cuevas se debió a un “caduco” misil Patriot de defensa aérea.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseveró que Rusia atacó “deliberadamente” con dos drones la zona del complejo monástico y calificó el ataque como “uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”. Una de las fachadas de la catedral quedó destrozada, y la cubierta parcialmente destruida.

El complejo monástico, cuyos orígenes se remontan a hace un milenio, fue noticia en los últimos años por la expulsión de monjes acusados de mantener vínculos con Rusia. En enero, otros edificios del complejo resultaron dañados por proyectiles rusos.

Los bomberos ucranianos trabajan en el techo de la dañada Catedral de la Dormición en el complejo ortodoxo de Kiev. Foto: AFP

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania se separó oficialmente del patriarcado de Moscú en 2022, tras la invasión rusa. Dos años más tarde, el gobierno de Kiev prohibió la rama de la Iglesia rusa en Ucrania. El patriarca de Moscú, Cirilo, se ha destacado como un ferviente defensor del presidente Vladimir Putin.

El ejército ruso aseveró haber lanzado un bombardeo “masivo” contra instalaciones industriales ucranianas. El Ejército del Aire ucraniano precisó por su lado que Moscú lanzó 70 misiles y 611 drones, en su mayoría contra Kiev, de los que fueron interceptados respectivamente 50 y 582.

El bombardeo ruso se produce tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, y en el marco de la cumbre del G7 en Francia.

Zelenski pidió precisamente al G7 que intensifiquen la presión sobre Rusia. “Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7, que ahora se reúnen para esta cumbre, y que esta respuesta sea decisiva y sustantiva: más presión sobre el agresor y más apoyo para la defensa aérea de Ucrania, especialmente su capacidad antibalística”, declaró Zelenski.

El humo y el fuego se elevan desde la Catedral de la Dormición en el Monasterio de las Cuevas de Kiev Foto: AFP

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, dijo en su cuenta de X que el ataque masivo ruso es “un mensaje” de Putin al G7 que deja claro a las democracias más industrializadas del mundo su “apuesta por el terror en vez de por la diplomacia”.

Sibiga llegó a comparar a Rusia con la organización terrorista Estado Islámico (ISIS) por la destrucción deliberada de patrimonio histórico considerado herético por la que es conocido este grupo extremista musulmán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Gueorgui Tiji, calificó de “absurdo” que la Unesco no haya nombrado a Rusia en su condena del ataque lanzado contra la catedral de la Dormición de Kiev. “Absurdo. Esta organización encargada de proteger el patrimonio cultural ni siquiera sabe de quién lo protege. ¿Por qué es tan difícil decir simplemente ‘ataque ruso’?”, ha escrito Tiji en su cuenta de X. AFP, EFE