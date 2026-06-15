Zelenski a potencias occidentales: Ucrania espera “decisiones concretas” para incrementar presión sobre Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó ayer domingo la importancia de que las próximas cumbres del G7, de la Unión Europea y de la OTAN arrojen “decisiones concretas” destinadas a incrementar la presión sobre Rusia, reforzar la defensa aérea y las capacidades de largo alcance de Ucrania y aumentar la cooperación en materia de drones.

“Se avecinan las cumbres del G7, la UE y la OTAN. Y es muy importante que estas negociaciones concluyan con decisiones concretas. Esperamos mantener reuniones sustanciosas con nuestros socios”, escribió Zelenski en un mensaje en redes sociales. Señaló que Ucrania se está preparando para estas reuniones con el fin de reforzar sus defensas.

Ante todo, Ucrania necesita apoyo para la defensa aérea y las capacidades de largo alcance, una ampliación de los acuerdos sobre drones y un incremento de la presión sobre Rusia con sanciones, dijo. “Debemos poner fin a esta guerra de forma digna y con seguridad garantizada. Y precisamente a través de la fuerza, la unidad de los socios y la presión sobre Rusia, esto se puede lograr de manera duradera”, afirmó.

Zelenski recordó que Rusia ataca a diario ciudades ucranianas y la infraestructura civil y precisó que sólo en la última semana, las fuerzas rusas lanzaron contra Ucrania 1.920 drones de ataque, 1.790 bombas aéreas guiadas y 17 misiles de distintos tipos.

Un militar de Ucrania transporta un dron a lo largo de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia en Chernígov. Foto: AFP

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó desde las 18.00 hora local del sábado 98 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed (incluidos los propulsados por reacción), Gerbera, Italmas y drones réplica Parodia contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 91 en el norte, sur y este del país hasta las 08.00 horas del domingo.

Los drones se lanzaron desde las regiones rusas de Oriol, Briansk y Primorsko-Ajtarsk y desde Chauda y Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, precisa el comunicado publicado en Telegram. Se registraron impactos de siete drones en seis localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en cuatro. EFE