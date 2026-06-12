Defensas antiaéreas derriban 231 drones ucranianos en el Día de Rusia; Putin pide "unidad y patriotismo"

Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la madrugada de este viernes 231 drones en 15 regiones del país, en el marco de la celebración del Día de Rusia, según informó el Ministerio de Defensa.

En particular, las autoridades de la región de Tatarstán denunciaron un ataque masivo contra el distrito Zakamski, donde tuvieron que ser hospitalizadas cuatro personas al ser alcanzado un edificio de viviendas.

El gobernador, Rustam Minnijánov, informó también de un ataque contra una empresa, sin precisar, aunque canales de Telegram ucranianos aseguran que también fue alcanzada una refinería perteneciente al grupo Sibur en la ciudad de Nizhnekamsk. Por ese motivo, en esa localidad de más de 200.000 habitantes fueron suspendidos todos los actos relativos al día nacional.

También fueron atacadas las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk, la región de Moscú, donde fueron abatidos 13 aparatos no tripulados, según el Ayuntamiento, y la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Toliatti (Samara), Iliá Sujij, también informó de daños en una de las empresas de esa ciudad industrial que, según medios ucranianos, sería la planta química Toliattikauchuk.

Según informó la víspera la prensa, las autoridades moscovitas han cancelado, por primera vez desde 2003, el tradicional concierto en la Plaza Roja para conmemorar el Día de Rusia.

Debido a la amenaza de drones, el pasado 9 de mayo el desfile militar de la Victoria en la Plaza Roja ya se celebró sin armamento pesado por primer vez desde 2007.

La Plaza Roja durante la celebración del Día de la Victoria. Foto: EFE

Unidad y patriotismo

En este contexto, el líder ruso, Vladímir Putin, presidió durante esta jornada la tradicional ceremonia de entrega de premios estatales en el Kremlin con ocasión del Día de Rusia, en la que apeló a la unidad y al patriotismo como "los principales valores" del pueblo ruso.

"¡Feliz Día de Rusia!", dijo Putin, quien destacó los mil años de ininterrumpida historia del Estado ruso, que incluiría tanto el reino medieval de la Rus con capital en Kiev como los más de 200 años de invasión mongola.

Subrayó que "la unidad y el patriotismo" han permitido a los rusos "superar todas las dificultades, derrotar a los enemigos y construir su país". Añadió que el sentimiento de responsabilidad por el destino de la patria y el apoyo al ejército es algo común a todo el pueblo ruso.

Según los sondeos, cada vez son más los rusos -dos tercios- que demandan un pronto cese de las hostilidades y el comienzo de negociaciones de paz con Ucrania, a lo que se suma el descontento por los cortes de internet y la contracción económica.

Entre los premiados figura la Defensora del Pueblo, Tatiana Moskalkova, que deja el cargo que ostentó durante los últimos diez años, labor que incluye los canjes de prisioneros de guerra en el marco de la guerra en Ucrania.

Una mujer abraza a un prisionero de guerra ucraniano liberado tras un intercambio de prisioneros en Cherníhivá. Foto: AFP

Regiones fronterizas

Por otra parte, tres civiles murieron en regiones fronterizas entre ambos países en una nueva serie de ataques cruzados, informaron las autoridades de ambos países este viernes.

En Rusia, dos civiles murieron y dos resultaron heridos en la región fronteriza de Briansk después de que Kiev atacara con artillería el asentamiento de Suzemka, señaló el gobernador interino, Egor Kovalchuk, en Telegram.

En Ucrania, una mujer de 44 años que trabajaba como operadora en una estación de tren murió cuando se dirigía a un refugio durante un ataque con drones en la región fronteriza de Sumi, informó el director de la compañía ucraniana de ferrocarriles.

Otra mujer, una empleada de la estación, resultó herida en el ataque, añadió Oleksandr Pertsovkii.

Tres personas más resultaron heridas en ataques separados en la región sureña de Mikolaiv, en Ucrania.

En los últimos meses, Kiev ha llevado a cabo un número creciente de ataques en territorio ruso, en respuesta a los bombardeos casi diarios de Moscú desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Con información de EFE y AFP