Ranking de los países más seguros del mundo en 2026: qué puesto ocupa Uruguay en la lista

El Índice de Paz Global de 2026 situó a Uruguay como el país más seguro de la región, seguido de Chile y Paraguay. Nuestro país quedó en el puesto 43 del ranking y descendió un escalón con respecto al 2025.

El estudio, publicado el pasado martes por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), analiza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos relacionados con la seguridad pública, los conflictos internos y externos y el nivel de militarización. El ranking busca medir el estado de paz en 163 países y territorios (un 99,7% de la población mundial), clasificándolos en cinco categorías: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

"Uruguay sigue destacándose en la región por sus niveles relativamente altos de estabilidad política y bajos niveles de conflicto", señala el estudio sobre nuestro país.

De acuerdo a la investigación, Islandia es el país más seguro del mundo. La nación nórdica ha liderado la clasificación durante 19 años consecutivos. Le siguen Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda, consolidando la predominancia de las naciones europeas y oceánicas entre las más pacíficas del planeta.

Reikiavik, la capital de Islandia. Foto: Pixabay

Los resultados muestran que los países mejor clasificados comparten características como estabilidad política, bajos índices de violencia, menor participación en conflictos internacionales y altos niveles de seguridad social. Solo ocho países recibieron la máxima calificación de paz, "muy alta".

Conflictos impulsan el deterioro global

A pesar del buen desempeño de las naciones más seguras, el informe señala un deterioro en el panorama mundial. Según el IEP, el número de conflictos ha alcanzado su nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En 2024, se registraron 61 guerras activas en las que participaron Estados, una cifra que se ha duplicado en los últimos 15 años.

El impacto de esta escalada se refleja en la clasificación. Según el estudio, 119 países son ahora menos pacíficos que en 2008. Entre las naciones consideradas menos seguras del planeta, Rusia ocupa el último lugar, seguida de Sudán, la República Democrática del Congo, Ucrania e Israel.

Un hombre junto a un cráter próximo a un edificio residencial en Brovary, Kiev, tras un ataque ruso. Foto: EFE

Los 10 países más seguros del mundo en 2026

Islandia Nueva Zelanda Suiza Eslovenia Irlanda Austria Portugal Singapur Finlandia Japón

Los 10 países menos seguros del mundo en 2026

Malí Siria Yemen Afganistán Sudán del Sur Israel Ucrania República Democrática del Congo Sudán Rusia



Con información de O Globo/GDA