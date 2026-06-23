Orsi sobre patrullaje de blindados del Ejército: "Recursos que Uruguay tiene no los puede tener parados"

El presidente Yamandú Orsi se refirió este martes a la decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército para el patrullaje en algunos barrios de Montevideo. La medida, confirmada por el ministro del Interior, Carlos Negro, implica que los equipos de su cartera trabajen en conjunto con los blindados en las zonas de la ciudad en las que se está llevando adelante los operativos "Dominio" y "Arena".

Orsi apuntó en una rueda de prensa brindada en Paysandú que la idea es "utilizar infraestructura que al Ministerio del Interior le estaría faltando" y que los blindados ayudarían a "poder trabajar mejor en las calles". "En la frontera hubo una ley que se votó hace unos cuantos años, donde la vigilancia de fronteras está en manos del ejército nacional. Eso no es novedad", señaló. El mandatario también adelantó que ya habló con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y Negro, sobre este tema.

Uno de los nuevos vehiculos blindados Mamba MK7 donados por Estados Unidos, en el desfile militar de acto del 25 de Agosto por el 199 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay, en la Piedra Alta de Florida. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Por otra parte, apuntó que si los vehículos son manejados por personal del Ejército, deben tener un "incentivo" o un "pase en comisión" por hacer la tarea.

"El concepto es: recursos que Uruguay tiene no los puede tener parados, los tiene que utilizar", agregó. Orsi también fue consultado por la reacción de la oposición ante el anuncio: anteriormente el exsenador y exministro Jorge Larrañaga había propuesto medidas similares, que en su momento habían recibido un fuerte rechazo por parte del Frente Amplio.

"Yo soy el presidente de la República, planteo lo que me parece que es mejor en cada momento. Con el exministro Larrañaga coincidimos muchas veces en un montón de cosas y en otras no. Pero lo mejor para el país, eso es lo que voy a proponer", sostuvo.

Sandra Lazo: "No son los militares en la calle"

"Creo que la noticia se disparó por un lugar que no era el correcto. No son los militares en la calle, porque no es su misión, sino que es la cooperación con vehículos para que la policía cumpla con su rol en la seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar", dijo la ministra Lazo en diálogo con Impacto Noticias.

"Tenemos muy claro cuál es el rol de la Defensa Nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública. Por tanto, tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas, a vehículos", agregó y apuntó que todavía se evaluará si será con los vehículos blindados o con otros dado que "hay una cuestión de operabilidad".

Según detalló la ministra, la oferta se dio en una reunión que tuvo mano a mano con el ministro Negro. "Pero no estábamos hablando ni de militares ni de hombres en la calle, simplemente de las herramientas que son estos u otros vehículos", resaltó.

Según la ministra, no se suelen dar detalles de medidas cuando aún no están tomadas. La próxima reunión que mantendrán las dos carteras será "en el marco del gabinete, porque así lo definió el presidente".

"Hasta que no esté en esa instancia de avanzada, lo que vengo es trabajando, obviamente, con la comandancia para ver cómo se puede implementar, pero nadie va a pasar por encima de lo que se define es, digamos, el rol de cada uno de los ministerios involucrados", enfatizó Lazo.

Consultada sobre si los vehículos deben ser operados por militares, la ministra apuntó que algunos sí y otros no y basta con "entrenar a las personas adecuadas del propio Ministerio del Interior". Pero la decisión de qué tipo de vehículos se podrá a disposición todavía está en evaluación.