Yamandú Orsi mantendrá una reunión con el presidente de Chile, José Antonio Kast

El presidente de Chile, José Antonio Kast, vendrá a Uruguay en visita oficial el próximo miércoles 1 de julio y mantendrá una reunión con el presidente de Yamandú Orsi, según confirmó El País con fuentes de Presidencia.

Al día siguiente, el jueves 2, está previsto que Kast diserte en el Hotel Radisson Montevideo en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), además de otras reuniones de su agenda.

Orsi había viajado a la asunción de Kast

A mediados de diciembre de 2025 y tras las elecciones en el país trasandino, Orsi se comunicó con el entonces presidente electo Kast, para trasmitirle su saludo por el triunfo electoral y el deseo de éxito en la futura gestión.

Meses más tarde, Orsi viajó a Chile para hacerse presente en la ceremonia de asunción de Kast que tuvo lugar el 11 de marzo en la ciudad de Valparaíso. El mandatario chileno ejercerá durante el período 2026-2030.

Yamandú Orsi se reunió con el expresidente de Chile, Gabriel Boric, el último día de su mandato. Foto: Presidencia de la República.

Previo a la ceremonia de asunción de Kast, Orsi se reunió en el Palacio de La Moneda con el entonces presidente saliente, Gabriel Boric.