Lubetkin entregó acuerdo Mercosur-EFTA a Cosse para que Parlamento lo apruebe: qué productos interesan a los países

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, entregó este lunes el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, por sus siglas en inglés) a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, para que comience su tratamiento parlamentario.

La EFTA está conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, cuatro países que no integran la Unión Europea (UE), con la que el Mercosur ya tiene un acuerdo de libre comercio vigente desde el 1° de mayo.

En rueda de prensa, el canciller dijo que estas cuatro naciones “tienen un nivel de consumo y niveles de control de calidad muy altos”.

“Con esto podemos decir que hemos completado algo que es extraordinario. Ya tenemos todo el mercado europeo, con las diferentes peculiaridades. Naturalmente, con la potencia de la Unión Europea, con sus 27 países, y si sumamos al Mercosur, estamos hablando de 750 millones de personas”, manifestó.

Respecto a los intereses de los países que integran la EFTA —”que no tienen acuerdo aduanero entre ellos”—, Lubetkin señaló que a Liechtenstein y Suiza “les interesa fruta, jugos, granos y legumbres”, a Noruega “le interesan aceites de oliva, bebidas, energías y biodiesel”, mientras que Islandia puso sobre la mesa a la carne.

También aludió a las cuotas para ciertos productos: “Por ejemplo, tenemos bases de acuerdo con los países de EFTA en relación a la miel, por lo tanto, quizás los niveles de impacto que tengamos con la UE no van a ser suficientes, pero tendremos otros mercados, a prácticamente arancel cero, que nos van a permitir acceso”.

Además, el ministro abogó por que Uruguay, al igual que con el acuerdo Mercosur-UE, logre ser el primer país del bloque sudamericano en aprobar el tratado. A priori, ingresará por la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, para luego pasar a Diputados.

El tratado con la UE fue aprobado el 26 de febrero en la Cámara de Representantes, en una sesión a la que Lubetkin asistió acompañado por los senadores frenteamplistas Daniel Caggiani y Nicolás Viera, así como por Nicolás Albertoni, exsubsecretario de Relaciones Exteriores y dirigente del Partido Colorado.

La firma inicial por ambas partes del acuerdo, que involucra a cerca de 800 millones de personas en términos de los mercados que abarca, se dio en Asunción, Paraguay, el 17 de enero. Cuatro días después, el Parlamento Europeo, en una votación dividida, dispuso enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar si se ajusta a las bases jurídicas del bloque.

Asimismo, el tratado con la EFTA fue firmado por los estados parte en setiembre de 2025 en Brasil. Por entonces, Cancillería comunicó que se trata de “un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB combinado de más de US$ 4,2 billones”. Las negociaciones iniciaron con una primera ronda en julio de 2017 en Buenos Aires, Argentina.

Trump, el papa y Kast

Lubetkin también se refirió a la agenda internacional del gobierno y algunas próximas reuniones del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Una es con el mandatario estadounidense, Donald Trump, que ya está confirmada, pero aún no tiene fecha ni se han “cruzado las agendas”. Sobre el Mundial 2026 —que se realizará en Estados Unidos—, dijo que la FIFA invitó a todos los jefes de Estado cuyos países participen en la competición.

Orsi “todavía no definió” si asistirá, “pero tiene la invitación de (Gianni) Infantino y el pedido de que junto a Uruguay su presidente tiene que estar allí”, comentó el canciller.

Sobre la visita del papa León XIV, indicó “va a venir una avanzada del Vaticano en las próximas semanas” a Uruguay para cerrar los detalles restantes.

“Una vez que nos lleguen las propuestas por parte de las autoridades vaticanas, más las que tenemos nosotros, ahí cerraríamos y confirmaríamos cuáles son las fechas”, afirmó.

Lubetkin destacó que en el segundo semestre de 2026 habrán “muchas visitas” oficiales, como de Indonesia, que presentó una “solicitud”.

“Seguramente uno de los primeros presidentes que venga en los próximos meses sea (José Antonio) Kast, de Chile”, agregó, con quien ya están ajustando fechas.

