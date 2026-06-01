¿Por qué Trump descartó reunirse con Orsi durante el Mundial? El lugar propuesto por el presidente de EE.UU.

Una reunión entre el presidente Yamandú Orsi y su par estadounidense Donald Trump ya estaría acordada. Sin embargo, todavía queda por concretar una fecha. Este lunes, el canciller Mario Lubetkin confirmó que "es un tema de agendas" y explicó por qué el presidente de Estados Unidos rechazó que la reunión fuera durante el Mundial de Fútbol.

"Pensamos que lo podríamos haber conectado al Mundial. Podrían juntarse en Miami, pero Trump está fijo en otro negocio relacionado al Mundial", detalló el ministro de Relaciones Exteriores este lunes en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12). Según Lubetkin, Trump "considera que la reunión tiene que ser en Washington".

¿De qué hablarán Donald Trump y Yamandú Orsi?

El ministro aseguró que tanto entre las embajadas como con el Departamento de Estado "hay comunicación permanente". Consultado sobre los temas que tratarían los presidentes en esa inminente reunión, Lubetkin apuntó que "lo primero será seguir avanzando en todas las áreas en las que hay una relación estratégica".

En ese camino, anunció el el próximo 17 de junio, dos días después del debut de Uruguay en el Mundial, se realizará la primera edición del Día de Uruguay en Miami, "enlazado con la promoción de productos uruguayos".

En tanto, esta semana el canciller participará de una discusión en la Cámara de Comercio de Estados Unidos a fin de afianzar la relación comercial.

Donald Trump y Yamandú Orsi. Fotos: AFP y El País.

El papel de Cancillería en la elección de la camioneta de la asunción de Orsi

Otra cuestión abordada por el ministro Lubetkin este lunes fue el rol que cumplió Cancillería en la organización de la asunción presidencial, que días atrás volvió al centro de la polémica. Y es que, según una investigación del programa Así nos va (Radio Carve), el mandatario habría recibido un descuento de US$ 25.000 dólares por la compra de una camioneta y una semana después usó un vehículo de la misma marca para la asunción presidencial.

"De lo que recuerdo, queríamos dar una distinción del movimiento en un auto que no tenía que ser un auto histórico. Queríamos hacer un cambio señalado con el proceso hacia la energía renovable, con un auto eléctrico", detalló el ministro de Relaciones Exteriores.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse camino a Plaza Independencia. Foto: Darwin Borrelli

"Nos llegaron propuestas de autos eléctricos, nos mandaron autos eléctricos franceses, americanos, chinos", explicó y dijo que la camioneta que finalmente se usó fue elegida por dos motivos: "había muy pocos días y tanto el presidente como la vicepresidenta tenían que estar muy cómodos".

"Nunca hicimos convencidos" la elección de vehículo, aseguró Lubetkin, e incluso "después llegaron cosas mejores", pero la decisión ya había sido tomada.

"Descarto por completo que el presidente incidiera en la elección", sentenció.