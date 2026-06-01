Canciller Lubetkin tras elecciones en Colombia: “Tenemos que estar contentos con lo que pasó”

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", anunciaba este domingo por la noche a través de sus redes sociales el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras darse a conocer la victoria del candidato de derecha Abelardo de la Espriella. El candidato del movimiento Defensores de la Patria disputará junto al izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 21 de junio.

Consultado por la declaración de Petro, el cancillero uruguayo, Mario Lubetkin, se desmarcó de la postura y enfatizó que "lo más importante es que hubo nuevas elecciones democráticas; no hubo incidentes graves, no hubo muertos".

"Tenemos que estar contentos con lo que pasó en Colombia porque nos refuerza a todos un poquito más", remarcó Lubetkin en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12) y apuntó que "hay necesidad de estabilidad democrática", aunque ello incluya "la conflictualidad de todo proceso electoral".

El canciller en tanto dijo que entre Uruguay y Colombia "hay un vínculo profundo". "Tenemos un desarrollo comercial, no el que quisiéramos. Es un país potentísimo, debiéramos darle mucha atención, más de la que le damos en este momento", agregó.

Celebraciones. De la Espriella celebra el resultado ante la posibilidad más cercana de ser el sucedor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: AFP fotos

Petro no acepta el resultado de las elecciones en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó los resultados preliminares. "El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública, como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

"Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras", es decir los resultados oficiales, añadió.

El llamado "preconteo" en Colombia es el primer recuento de votos hecho por los órganos electorales, y tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre los resultados. Estos se tornan oficiales una vez confirmados mediante el escrutinio, que suele coincidir con el conteo preliminar.

El presidente colombiano Gustavo Petro Foto: AFP

Sin posibilidad de reelección, Petro termina su mandato con menos desempleo y salarios más altos, pero en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado marcado por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un precandidato presidencial.

Con el 99% de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al pasar de los 10 millones de votos (43,7%), un resultado mejor que el que le daban las encuestas, en las que siempre estuvo en segundo lugar, detrás de Cepeda.

El candidato de la izquierda quedó en segundo lugar, con 9,5 millones de papeletas (40,9%), según la Registraduría nacional, entidad que organiza las elecciones. Sin embargo, como ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos necesaria para proclamarse vencedor en primera vuelta, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda ronda.

Con información de AFP