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El País Mundo

Quién ganó las elecciones en Colombia: los resultados de las presidenciales y la definición en segunda vuelta

De la Espriella y Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia. Con el 89,48 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa

El País
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31/05/2026, 19:21
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Personas celebrando elecciones en Colombia
Personas celebrando elecciones en Colombia
Foto: AFP

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primer ronda celebrada este domingo.

Con el 89,48 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.132.317 votos (43,77 %) y Cepeda, 8.570.667 (41,08 %) números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos.

EFE
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