Colombia decide su futuro: en estas elecciones la izquierda a prueba ante una ola de violencia sin precedentes

Los colombianos acuden a las urnas este domingo 31 de mayo para decidir el futuro político de este país, enfrentando una encrucijada entre el respaldo al actual oficialismo de izquierda o un viraje hacia posturas conservadoras. Con el presidente Gustavo Petro imposibilitado de buscar la reelección, el país atraviesa una de sus etapas más críticas debido a una ola de violencia en la última década que ha afectado la seguridad ciudadana y la estabilidad de las instituciones.

El oficialismo frente a la oposición en las urnas

El escenario electoral presenta una marcada polarización que preocupa a diversos sectores de la sociedad. Por un lado, la candidatura de Iván Cepeda busca la continuidad de las políticas sociales implementadas por Petro, quien finaliza su mandato con una base sólida en las clases bajas gracias a la reducción de la pobreza y el desempleo. "Superar definitivamente la pobreza y acabar con la desigualdad social, esta será la prioridad esencial de nuestro segundo gobierno", señaló Cepeda, enfocado en captar a los sectores históricamente excluidos.

Por otro lado, la oposición presenta propuestas disruptivas que prometen un cambio radical en la gestión de la seguridad. Abelardo de la Espriella, conocido popularmente como "El Tigre", lidera una propuesta antisistema que atrae a votantes desilusionados con la administración actual. Su discurso, que evoca figuras como Nayib Bukele o Javier Milei, se centra en fortalecer la fuerza pública, construir megacárceles y ejecutar una política de mano dura contra las organizaciones criminales que han aprovechado los procesos de diálogo para fortalecerse territorialmente.

Persona votando en Colombia Foto: AFP

Seguridad y desafíos en un país dividido

La jornada electoral cuenta con el despliegue de 408.000 miembros de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo del sufragio. A pesar de los esfuerzos del Estado, el clima de polarización y el miedo se mantienen como protagonistas, exacerbados por atentados de guerrillas y el reciente asesinato de un aspirante presidencial. Este contexto ha generado una profunda incertidumbre sobre la efectividad de la política de "Paz Total" impulsada por el actual mandatario, la cual es objeto de críticas constantes por parte de la oposición.

La presencia de la senadora Paloma Valencia, apoyada por Álvaro Uribe, añade una tercera fuerza en disputa que defiende los valores tradicionales del conservadurismo. Los expertos coinciden en que, dada la fragmentación del electorado, es altamente probable que el próximo 21 de junio se celebre un balotaje. Mientras tanto, EE.UU. sigue de cerca el proceso, especialmente tras los roces diplomáticos con Petro, esperando que el resultado final permita estabilizar la relación con su aliado histórico en la región y retomar un control más eficiente sobre la producción de cocaína.

Con información de AFP.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.