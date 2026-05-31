Elecciones presidenciales en Colombia avanzan en calma y se perfila una segunda vuelta

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia transcurre este domingo sin incidencias y en un ambiente de relativa calma, una vez superada la mitad de la jornada electoral. El país elige al presidente que gobernará el período 2026-2030, en un contexto de preocupación por hechos de violencia política, incluido el asesinato de un aspirante durante la campaña.

Se instalaron 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos en todo el país, de los cuales 6.010 se ubican en áreas urbanas y 7.479 en zonas rurales. Estas infraestructuras sostienen la logística de una jornada en la que se definirá si Colombia renueva la actual línea de gobierno o se inclina por una opción de derecha o de ultraderecha.

¿Qué dicen los números hasta ahora?

Las encuestas de intención de voto sitúan como favorito al senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente Gustavo Petro. En segundo lugar aparece el abogado Abelardo de la Espriella, referente del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, seguido por la senadora Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, los sondeos coinciden en que ninguno alcanzaría la mitad más uno de los votos necesaria para ganar en primera vuelta, lo que abre el escenario de una segunda ronda el 21 de junio entre los dos aspirantes más votados.

El ambiente de seguridad y logísticas durante la jornada de elecciones

La organización Misión de Observación Electoral (MOE) reportó hasta ahora solo incidentes menores de seguridad. Uno de ellos se registró en una zona rural del municipio de Tibú, en la conflictiva región del Catatumbo, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Otro episodio se produjo en el departamento de Caquetá, en el sur del país, donde fue activado un artefacto explosivo. Según la MOE, “ninguno de estos afectó el normal desarrollo de la jornada”.

Candidatos presidenciales llaman a votar y anticipan un posible balotaje

Los candidatos presidenciales con mejores registros en las encuestas ya emitieron su voto y aprovecharon la instancia para enviar mensajes políticos y convocar a la participación ciudadana. El senador Iván Cepeda votó en el Colegio San Lucas, en el barrio Kennedy, al sur de Bogotá, acompañado por simpatizantes y por integrantes de su equipo de campaña, entre ellos la senadora María José Pizarro. “Hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos tenido en estos años de Gobierno”, declaró el legislador, confiado en celebrar en la noche la elección del que definió como “el segundo Gobierno progresista de Colombia”.

El abogado Abelardo de la Espriella sufragó en el colegio La Enseñanza, en la ciudad caribeña de Barranquilla, rodeado de guardaespaldas y seguidores que coreaban “sí se puede”. Antes de depositar su papeleta, levantó los puños en señal de fuerza y afirmó ante la prensa: “Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta”. Su mensaje busca movilizar a los votantes de ultraderecha y reducir el margen para una eventual segunda vuelta presidencial.

La senadora Paloma Valencia, figura del Centro Democrático, inició la jornada acompañando al expresidente Álvaro Uribe a votar en el municipio de Rionegro, en el noreste colombiano, y luego viajó a Bogotá para emitir su sufragio. Aspira a avanzar al balotaje y convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia. Su campaña apunta a consolidar el voto de derecha tradicional y capitalizar el respaldo del uribismo, uno de los bloques con estructura territorial más sólida del país.

Con la expectativa puesta en el cierre de las mesas y en el conteo rápido, la atención se concentra en confirmar si se concreta el escenario más probable según los sondeos: una segunda vuelta electoral el 21 de junio entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, o si irrumpe una sorpresa que reordene el mapa político colombiano para el próximo cuatrienio.

Con información de EFE