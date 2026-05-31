Aumentó la proporción de jóvenes pobres que ingresaron a estudiar a la Udelar en el último quinquenio

Cada vez más jóvenes del primer quintil de ingresos, es decir, los más pobres, logran ingresar a la vida universitaria como lo demuestran los datos del último informe cualitativo de la gestión de la Universidad de la República (Udelar) en 2025, al que accedió El País.

La proporción de jóvenes de los hogares más pobres que alcanzaron la formación universitaria -completa o incompleta- aumentó 46% en los últimos cinco años, pasando de 5,6% en 2019 a 8,2% el año pasado.

En el otro extremo, la cantidad de jóvenes de mayores recursos (quintil 5) que ingresaron a la vida universitaria en el último quinquenio creció, aunque en menor medida (3%), pasando de 63,8% en 2019 a 66% en 2025.

Visto desde otra óptica, los jóvenes de los hogares del quintil 5 presentaban en 2019 una probabilidad “11,4 veces” mayor de acceder a la formación universitaria que los del quintil 1, el más pobre. Para 2025, este ratio pasó a situarse en ocho veces, se agregó en el informe de gestión.

Fachada de la Universidad de la República. Foto: Archivo El País

El prorrector de Enseñanza de Udelar, Pablo Martinis, señaló a El País que detrás de un mayor ingreso de los del quintil 1 “inciden” tres factores. La “continuidad” en la suba del egreso de bachillerato, que viene ocurriendo de forma “lenta”, aunque “constante” en las últimas dos décadas.

En segundo lugar, destacó la “consolidación” de la política de becas en los últimos períodos, tanto de Udelar como del Fondo de Solidaridad, valorando que es un “estímulo muy importante” a la hora de plantearse acceder a una carrera universitaria.

Y en tercer lugar, resaltó la incidencia de las políticas de tutorías, de acompañamiento como académicas, desplegadas en varios servicios de Udelar.

El experto en educación Pablo Menese Camargo, dijo que el porcentaje de jóvenes más pobres que ingresaron a la vida universitaria “pasó de ser un anecdótico 5% a un 8%, lo cual todavía es muy bajo”.

“De cada 10 estudiantes, todavía uno viene del quintil 1. Es una proporción muy baja, independiente del crecimiento. Claramente, Udelar sigue siendo una institución principalmente de los quintiles 4 y 5”, sostuvo.

Fachada del edificio de la Facultad de Medicina de la UdelaR. Foto: Ignacio Sánchez

Desvinculación

Otro indicador que surge del informe de gestión de Udelar es la desvinculación de estudiantes en el primer año. Entre quienes ingresaron a la universidad el año pasado, un cuarto (25,2%) se desvinculó.

Esta cifra, que toma en cuenta a aquellos estudiantes que no registraron ninguna actividad académica de rendición de examen hasta marzo del año siguiente, no tuvo casi variaciones en la medición de ingresos de 2019 a 2025.

“Es un disparate. Uno de cada cinco de los que ingresan se desvincula en el primer año. Es una luz amarilla”, señaló Menese. Quien estimó que hay una distancia “muy grande” entre la formación propedéutica y las carreras.

Martinis reconoció que la desvinculación al empezar la vida universitaria es uno de los “grandes problemas” que enfrenta la Udelar, con estudiantes que “muchas veces” trabajan o tienen cuidados a cargo lo cual “atenta” contra la continuidad educativa.

Y enfatizó que la suba “exponencial” de matrícula -166.000 estudiantes en 2025, el doble que en 2007- “no se ha visto” acompañado de más cargos y horas docentes para atender “adecuadamente” a las nuevas generaciones.

Facultad de Ingeniería de la UdelaR. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Casi un 3% egresó al cuarto año de comenzar

El informe de gestión de Udelar 2025 hizo un seguimiento de la actividad académica. Entre quienes entraron a la univerisidad en 2021, cuatro años después, 60% permanecía en actividad, 2,8% egresó y 37,2% se desvinculó. Los porcentajes de actividad y egreso fueron los más altos, y el de desvinculación el más bajo, considerando las respectivas generaciones desde 2015. Consultado sobre si un egreso de un 3% no es bajo, Martinis respondió que es un “problema recurrente de las macro universidades públicas, con alto componente de alumnos trabajadores”. Menese recordó que la virtualidad se generalizó entre 2020 y 2022 por pandemia, y estimó que la suba de la desvinculación entre quienes ingresaron a Udelar en 2021 ocurrió cuando “el experimento de la virtualidad se cayó”, dijo.