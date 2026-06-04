Carrera por la ONU: Bachelet suma aliados en Pekín mientras crece la competencia entre líderes latinos

En el marco de su carrera para presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU), la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet se reunió este miércoles con el vicepresidente de China, Han Zheng. La cita tuvo lugar en el gigante asiático y se dio en medio de la campaña que está llevando a cabo la exmandataria a fin de reunir votos de cara a las elecciones.

Si bien evitó revelar el voto de Pekín, calificó la elección de "crucial" para la reforma y el futuro de la organización en los próximos años. Esta gira se enmarca en los esfuerzos diplomáticos de Bachelet para sumar apoyos, en una campaña sustentada principalmente por México y Brasil, luego de que Chile retirara su apoyo tras la llegada al Gobierno de José Antonio Kast.

Bachelet, que ya desempeñó cargos en el organismo como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o directora de ONU Mujeres, afirmó, de acuerdo a un comunicado de la Cancillería china, que en el mundo actual, "plagado de caos", es necesario un mayor multilateralismo, y señaló a la ONU como una plataforma indispensable para abordar conjuntamente los desafíos globales.

La exmandataria chilena defendió que las Naciones Unidas deberían regresar a su "misión original" mediante reformas, defender la autoridad de la Carta o abordar "mejor y a tiempo" los riesgos y desafíos.

La cita de Bachelet con Zheng ocurrió poco después de las reuniones que sostuvo en Francia con el canciller brasileño, Mauro Vieira, y con el propio presidente francés, Emmanuel Macron.

Entre los nombres que también se han mencionado para suceder al portugués António Guterres, cuyo periodo finaliza el próximo 31 de diciembre, figuran la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa, y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La persona que aspire a dirigir la ONU deberá contar con el respaldo de la mayoría del Consejo de Seguridad, sin veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes, y posteriormente ser ratificada por la Asamblea General del organismo.

Con información de EFE y El Mercurio (GDA)