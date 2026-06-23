“No son los militares en la calle”: la ministra Lazo explica qué rol tendrá el Ejército en el patrullaje

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aclaró este martes cómo será la colaboración que tendrá su cartera con el Ministerio del Interior en el patrullaje de algunos barrios de Montevideo. Su explicación se da luego de que el ministro del Interior, Carlos Negro, confirmara que sus equipos trabajan para que vehículos blindados del Ejército comiencen a realizar tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se están llevando adelante los operativos "Dominio" y "Atenea".

"Creo que la noticia se disparó por un lugar que no era el correcto. No son los militares en la calle, porque no es su misión, sino que es la cooperación con vehículos para que la policía cumpla con su rol en la seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar", dijo la ministra Lazo en diálogo con Impacto Noticias.

"Tenemos muy claro cuál es el rol de la Defensa Nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública. Por tanto, tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas, a vehículos", agregó y apuntó que todavía se evaluará si será con los vehículos blindados o con otros dado que "hay una cuestión de operabilidad".

Según detalló la ministra, la oferta se dio en una reunión que tuvo mano a mano con el ministro Negro. "Pero no estábamos hablando ni de militares ni de hombres en la calle, simplemente de las herramientas que son estos u otros vehículos", resaltó.

Uno de los nuevos vehiculos blindados Mamba MK7 donados por Estados Unidos, en el desfile militar de acto del 25 de Agosto por el 199 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay, en la Piedra Alta de Florida, ND 20240825, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Según la ministra, no se suelen dar detalles de medidas cuando aún no están tomadas. La próxima reunión que mantendrán las dos carteras será "en el marco del gabinete, porque así lo definió el presidente".

"Hasta que no esté en esa instancia de avanzada, lo que vengo es trabajando, obviamente, con la comandancia para ver cómo se puede implementar, pero nadie va a pasar por encima de lo que se define es, digamos, el rol de cada uno de los ministerios involucrados", enfatizó Lazo.

Consultada sobre si los vehículos deben ser operados por militares, la ministra apuntó que algunos sí y otros no y basta con "entrenar a las personas adecuadas del propio Ministerio del Interior". Pero la decisión de qué tipo de vehículos se podrá a disposición todavía está en evaluación.

El anuncio de Carlos Negro

Negro realizó el anuncio durante su comparecencia en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados el pasado jueves 18 de junio, según consta en la versión taquigráfica de esa sesión.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, exsubsecretario de Interior, señaló que "el gobierno, desbordado por la situación, sigue dando bandazos y pegando manotazos en materia de seguridad". "Ahora los militares a patrullar las calles, o algo parecido a eso. Puede compartirse, pero no está claro el alcance del planteo", aseveró el legislador. "Con seguridad, ni el ministro lo tiene claro. Lo seguro es que debe ser por ley, y nos pronunciaremos cuando lo definan con precisión. No fueron precisos el jueves pasado en la comisión", añadió.

En línea con Abdala, el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa, indicó que "es necesaria una norma legal que proteja a los soldados penalmente, así actúen solo choferes, ante episodios de agresión y respuesta (como pasa en los perímetros carcelarios)". "Así como no alterar cadena de mandos que hace a la naturaleza de su función. Policías mandando soldados es romper mando y conflicto en puerta. Es imprescindible que estén amparados legalmente", aseveró.

Por su parte, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda sostuvo que se trata de "un giro de 180 grados en la política de seguridad del gobierno", pero expresó que está a favor de la iniciativa. "Yo vengo con buenos ojos que el gobierno haya entendido lo que le venimos reclamando y empiece a tomar acciones", expresó en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Vehículo blindado donado por Estados Unidos. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Por último, el senador nacionalista Sebastián Da Silva se mostró a favor de esta medida, pero cuestionó al presidente Yamandú Orsi, compartiendo un tuit del mandatario del año 2018. "Nosotros lo venimos pidiendo hace tiempo, que parte de esos vehículos militares que hacen patrullaje de frontera que vayan a lugares complicados. Le dije al ministro Negro que todo lo que sea combatir a los malandras va a tener nuestro apoyo", dijo en rueda de prensa.

En su cuenta de X, Da Silva señaló: "Yo siempre del mismo lado. Otros del lado de la voltereta". En el posteo compartió un tuit de Orsi donde señalaba: "Yo creo que, entre sacar los militares a la calle y callarse la boca ante el tema de la seguridad, hay un espacio amplio de opciones. Y para entrar en ese espacio voy a seguir sin pedir permiso".