"Lo veníamos reclamando" y "un manotazo": reacciones de oposición a participación de militares en patrullaje

Dirigentes de la oposición cuestionaron al ministro del Interior, Carlos Negro, quien confirmó que su cartera se encuentra trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional para que vehículos blindados del Ejército comiencen a realizar tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se están llevando adelante los operativos "Dominio" y "Atenea".

Negro realizó el anuncio durante su comparecencia en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados el pasado jueves 18 de junio, según consta en la versión taquigráfica de esa sesión.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, exsubsecretario de Interior, señaló que "el gobierno, desbordado por la situación, sigue dando bandazos y pegando manotazos en materia de seguridad". "Ahora los militares a patrullar las calles, o algo parecido a eso. Puede compartirse, pero no está claro el alcance del planteo", aseveró el legislador. "Con seguridad, ni el ministro lo tiene claro. Lo seguro es que debe ser por ley, y nos pronunciaremos cuando lo definan con precisión. No fueron precisos el jueves pasado en la comisión", añadió.

El gobierno, desbordado por la situación, sigue dando bandazos y pegando manotazos en materia de seguridad. Ahora los militares a patrullar las calles, o algo parecido a eso. Puede compartirse, pero no está claro el alcance del planteo. Con seguridad, ni el ministro lo tiene… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) June 22, 2026

En línea con Abdala, el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa, indicó que "es necesaria una norma legal que proteja a los soldados penalmente, así actúen solo choferes, ante episodios de agresión y respuesta (como pasa en los perímetros carcelarios)". "Así como no alterar cadena de mandos que hace a la naturaleza de su función. Policías mandando soldados es romper mando y conflicto en puerta. Es imprescindible que estén amparados legalmente", aseveró.

Es necesario norma LEGAL que proteja a los soldados penalmente, así actúen solo choferes, ante episodios de agresión y respuesta (como pasa en los perímetros carcelarios). Así como no alterar cadena de mandos que hace a la naturaleza de su función. Policías mandando soldados es… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) June 22, 2026

Por su parte, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda sostuvo que se trata de "un giro de 180 grados en la política de seguridad del gobierno", pero expresó que está a favor de la iniciativa. "Yo vengo con buenos ojos que el gobierno haya entendido lo que le venimos reclamando y empiece a tomar acciones", expresó en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Por último, el senador nacionalista Sebastián Da Silva se mostró a favor de esta medida, pero cuestionó al presidente Yamandú Orsi, compartiendo un tuit del mandatario del año 2018. "Nosotros lo venimos pidiendo hace tiempo, que parte de esos vehículos militares que hacen patrullaje de frontera que vayan a lugares complicados. Le dije al ministro Negro que todo lo que sea combatir a los malandras va a tener nuestro apoyo", dijo en rueda de prensa.

En su cuenta de X, Da Silva señaló: "Yo siempre del mismo lado. Otros del lado de la voltereta". En el posteo compartió un tuit de Orsi donde señalaba: "Yo creo que, entre sacar los militares a la calle y callarse la boca ante el tema de la seguridad, hay un espacio amplio de opciones. Y para entrar en ese espacio voy a seguir sin pedir permiso".

Yo siempre del mismo lado. Otros del lado de la voltereta. pic.twitter.com/5GMbceue25 — Sebastian Da Silva (@camboue) June 22, 2026

Ceremonia de entrega de 14 vehiculos blindados Mamba Mk7 para el Ejercito Uruguayo en la sede del Servicio de Material y Armamento, donacion historica de equipamiento militar por parte del Gobierno de Estados Unidos, en Montevideo, ND 20240724, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Los vehículos fueron donados por Estados Unidos

A finales de marzo, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, participó de la entrega de la última unidad de los vehículos blindados que fueron donados por el gobierno estadounidense al Ejército Nacional. En total se donaron 14 vehículos y están valuados en unos US$ 11 millones.

La donación “histórica”, como fue catalogada por la delegación estadounidense, se anunció en julio de 2024 durante el gobierno de Joe Biden.

Los blindados fueron financiados a través de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y producidos y entregados gracias al trabajo conjunto del Comando Sur de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional de Uruguay.

¿Cómo son los Mamba MK-7 y para qué se usan?

Desde la embajada apuntaron que el Mamba Recuperador MK-7 "fue diseñado para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados, ofreciendo gran movilidad y la capacidad de recuperar vehículos blindados de transporte de personal en escenarios hostiles, con un diseño probado en combate".

Cuando fue anunciada la donación en 2024, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, destacó que los vehículos son "de última generación", "versátiles", "muy confiables", así como "muy adecuados" para cumplir las misiones de paz.

Los blindados, mejoran la "capacidad operacional" del Ejército, pero sobre todo "garantizan la seguridad personal de los efectivos", por la protección antiminas del vehículo. A su vez, esta característica es uno de los requerimientos de ONU para participar de otras misiones.