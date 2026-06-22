"La señora no me dejó hablar": Bordaberry cruzó a Cosse por su "autoritarismo" durante interpelación a Oddone

En el marco de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, apuntó este lunes contra la vicepresidenta Carolina Cosse, a quien acusó de no dejarlo hablar durante el llamado a sala del jerarca de Estado.

"Es algo increíble, me aludieron, hicieron referencia a algo que yo dije fuera [del Senado] desde el ministro de Economía y la bancada del Frente Amplio (FA), y la señora Cosse no me dejó hablar", dijo Bordaberry un video publicado en su cuenta de X.

Que paciencia hay que tener ! pic.twitter.com/bM4e6i9cc1 — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) June 22, 2026

El legislador colorado sostuvo que la vicepresidenta "violó el reglamento" y los artículos 90 y 115 de la Cámara de Senadores.

El artículo 90 establece que "después de que un orador haya terminado su discurso, aquel o aquellos a quienes hubiese aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o aclaraciones, o contestar alusiones".

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República. Foto: Ignacio Sánchez.

En cuanto al artículo 115, este indica que durante un llamado a Sala, el senador que lo impulsó "dispondrá de sesenta minutos para su exposición inicial, y el ministro el mismo tiempo para contestar. En una segunda intervención, el miembro interpelante y el ministro dispondrán de treinta minutos cada uno y al finalizar el debate tendrán derecho a una intervención de cierre de quince minutos cada uno".

Bordaberry sostuvo aún así que "hay que esperar y no hay que enojarse": "Esto es redondo y ya va a llegar", indicó.

"Es increíble, no es la primera vez, a Sebastián Da Silva se lo hace a cada rato, ese autoritarismo y no seguir las normas que están establecidas, no es la primera vez que lo hace la presidenta del Senado, la señora Cosse", manifestó el legislador colorado.

Cómo fue el cruce entre Cosse y Bordaberry durante la interpelación

Una vez que Oddone concluyó su exposición, Cosse otorgó el uso de la palabra a Bordaberry por alusión. Allí el dirigente colorado subrayó que esto está permitido "claramente" por los artículos 90 y 115 del reglamento de la Cámara de Senadores. "Que consulte en reglamento quien tenga alguna duda y lo lea", dijo Bordaberry, quien continuó su exposición.

Momentos después, Cosse interrumpió al legislador colorado: "Discúlpeme senador, los artículos a los que usted refiere hacen referencia al régimen de discusión general al que no hemos arribado todavía", manifestó Cosse. En ese sentido, la presidenta del Senado indicó que Oddone había concluido su intervención y que ahora correspondía que el miembro interpelante, el senador nacionalista Sergio Botana, "tenga media hora".

"Donde la ley no distingue el intérprete no debe hacerlo", contestó Bordaberry. Aún así, Cosse añadió que la decisión la estaba "tomando la mesa" en ese momento "interpretando el reglamento".