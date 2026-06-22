Interpelación a Oddone: Botana asegura que se “derrumbó" la inversión privada y criticó el tipo de cambio

La inversión privada que se “derrumbó”, el “deterioro silencioso” del mercado de trabajo, la “mala instrumentación” de la ley de fronteras y el "riesgo" por los cambios propuestos en el Diálogo Social para las AFAP, fueron algunos de los temas que puso sobre la mesa el senador nacionalista Sergio Botana en la interpelación de este lunes al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El nacionalista, además, presentó 12 preguntas a las autoridades económicas que, según él, se podían responder fácil.mente con con un sí o un no.

Botana, que es el miembro interpelante, aseguró que el empleo “tiene las lucecitas encendidas”, por lo que hay que “atenderlo”. A su entender, este gobierno crea “dos categorías de trabajo”. Una tiene el “salario nominal fijo y, por la caída de la inflación, aumenta el salario real”; la otra incluye a quien “pierde el empleo y no consigue otro trabajo”.

Minutos más tarde, apuntó de manera directa a Oddone al decir: “El ministro nos dice: ‘Uruguay siempre va a ser caro’. Va a serlo si sigue con gasto ilimitado, con servicios públicos ineficientes en los que manda el interesado —los que hay que mantenerlos y después contratar a un privado para que haga el trabajo— e importadores protegidos que ponen el margen que quieren. Entonces, no es un tema de la matriz social sino de estas cuestiones. Algunos emprendimientos no se radican porque la energía es cara”.

También señaló que el “tipo de cambio cerró en 2025 con el dólar a $ 39, un 11,4% menos que en el cierre de 2024”. En esa línea, citó un informe del Consejo Fiscal Autónomo en el que, según Botana, “advierte riesgos”.

“Primero, advierte sobre la posibilidad de un crecimiento menor, que ya está ocurriendo y, por lo tanto, la caída de la recaudación. Adicionalmente, con inflación baja y tipo de cambio bajo, tenemos baja de las bases imponibles y eso refuerza la caída de la recaudación. Pero, en paralelo, la baja inflación incrementa el valor real de los gastos indexados —los salarios y pasividades—, lo que afecta el resultado estructural fiscal”, indicó el senador.

Por otra parte, planteó cuestiones como que el “almacenero, cuando le están comprando la leche con tarjeta, ya está perdiendo”.

Asimismo, sostuvo que hay que “revisar” todas las “sociedades anónimas de las que son dueñas las propias empresas públicas”. Y destacó que se trabajó bien en la negociación en los acuerdos con la Unión Europea y la EFTA, aunque advirtió: “Pero, cuidado, para que esto sea bueno no nos podemos dormir”.

De las propuestas del Diálogo Social que cambiarían el rol de las AFAP, como se le acabó el tiempo, apenas alcanzó a decir que “se está poniendo en riesgo la única platita segura que tiene el trabajador en Uruguay”.