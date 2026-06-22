Primera interpelación a Gabriel Oddone: la postura definida por el FA y los temas que propondrá la oposición

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, será este lunes, a partir de las 11 de la mañana, interpelado por primera vez. La convocatoria es en el Senado, y el miembro interpelante será el nacionalista Sergio Botana, que ya anunció -y, como se verá, el espíritu es compartido en el Frente Amplio- que tiene por objeto poner en cuestión la conducción económica del gobierno de Yamandú Orsi y llevar adelante un debate limpio y sin mayores estridencias, aunque todo puede pasar en un nuevo duelo político entre bancadas que han transitado su siempre combativo relacionamiento con picos de inusitada tensión en este año y casi cuatro meses de la cuarta administración frenteamplista.

La impronta con la que se presentará Botana es la de “aportar soluciones”, dijo el senador a El País. “Nadie quiere que al país le vaya mal”, es el precepto detrás de esa actitud, precisó el interpelante, que sin embargo apuntó a la coalición de izquierda por tener dificultades para asumir, justamente, esa postura.

“Espero que entiendan que estamos en una situación económica complicada, que la gente está pasando mal y que es tiempo de escucharnos, no de pelearnos”, paradójicamente, desafió.

Ahora bien, no está en los ánimos del Frente Amplio, en principio, que el debate transcurra de otro modo, según sondeos realizados por El País en la bancada oficialista. Pero, como sucede siempre, la actitud final se definirá a partir del tono que, con el desarrollo de la sesión, adopte el interpelante y la bancada opositora -es decir, la nacionalista y la colorada.

Luego de una reunión entre los senadores del oficialismo y el ministro interpelado, que se hizo este miércoles, quedó claro que “el planteo de Oddone va a ser bien por lo alto”, dijo también a El País el senador frenteamplista Eduardo Brenta.

“Va a haber un acento fuerte en lo que ha sido el crecimiento económico, más allá de que haya sido por debajo de lo previsto en el Presupuesto, y además en la recuperación salarial y la generación de empleo”, agregó. “Porque crecimiento con empleo y salario son elementos más que interesantes”, insistió Brenta, que también valoró que, en un contexto de “guerras que surgen todos los días, e incertidumbre internacional, Uruguay sigue mostrando estabilidad y sigue siendo atractivo para la inversión extranjera”.

La política económica que respalda la Torre Ejecutiva genera matices varios en la interna del Frente Amplio, desde donde han surgido más de una vez voces críticas con, por ejemplo, la gestión tributaria, en concreto que no se acepte avanzar -y Oddone reforzó su negativa en cuantiosas oportunidades- en la propuesta del impuesto al 1% más rico.

Sin embargo, según dijo a El senador socialista Gustavo González, cuyo sector es uno de los actores que ha insistido con esa propuesta y otros planteos que no son de recibo para el MEF -como su postura históricamente crítica con el rol de las AFAP-, que hacer planteos de ese tipo en esta instancia sería como “mezclar zapallos con zanahorias”, y que “una cosa es el debate interno que hay en el Frente Amplio y otra una interpelación que está totalmente fuera de tiempo y de lugar”.

Esto último también fue referido por Brenta, y es una crítica extendida en la bancada oficialista, que repara en el calendario del Parlamento: en poco más de una semana ingresará para su tratamiento la Rendición de Cuentas. “Hay un error importante de la oposición en querer plantear justo ahora una interpelación”, cuestionó Brenta.

Ritmo acelerado Llamados a ministros llegaron a nueve; la oposición promete más El ritmo de interpelaciones que ya lleva este período amenaza con acumular una cantidad récord de llamados a sala, de acuerdo al registro del Programa de Estudios Parlamentarios. Con la que se hará a Gabriel Oddone este lunes, ya se alcanzaron nueve en menos de un año y medio. Por el Parlamento pasaron los ministros del Interior, Carlos Negro; de Ganadería, Alfredo Fratti; de Educación y Cultura, Carlos Mahía; de Salud Pública, Cristina Lustemberg; de Ambiente, Edgardo Ortuño; de Defensa Nacional, Sandra Lazo; de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; y de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Los temas de las convocatorias han sido todo lo diversos que pueden ser los asuntos involucrados en estas carteras, y en la mayoría de los casos el intercambio fue tenso y el debate político, como suelen decir los legisladores, no pocas veces bajó al “barro”. También, vale decirlo, hubo instancias en que la convocatoria fue más bien motivada para hacer una puesta a punto de algunas decisiones de gestión, como la del canciller en febrero de este año. Sea como fuere, en la oposición, señalaron fuentes parlamentarias, apuntan a seguir por este camino.

Temas en juego

Lo que el Partido Nacional, empezando por el propio Botana, quiere poner arriba de la mesa este lunes es si el gobierno está respondiendo a los intereses nacionales con su actual rumbo económico, o lidiando en un precario equilibrio para satisfacer las demandas intensiones que hay en la interna de la fuerza política.

El énfasis -dijo Botana este domingo en entrevista con El País- estará en “la coherencia entre la política necesaria y la política que se está aplicando para la situación del país”. Seguramente por allí discurra el análisis vinculado al nivel de actividad de la economía, el empleo, la parte monetaria, la cuestión fiscal, todo lo que hace al Diálogo Social y las AFAP, y al tipo de cambio que afecta la competitividad”, afirmó.

Sea como fuere, días atrás, el senador blanco había dicho que la convocatoria a Oddone no implicaba una “guerra con una persona, un equipo ni un gobierno”, sino que apuntaría a marcar diferencias con “políticas” que llevan adelante.