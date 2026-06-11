Con comunicados cruzados, interna colorada se recrudece entre sector de Ojeda y Bordaberry por voto de edil a IMM

La interna del Partido Colorado enfrenta una nueva división entre sectores tras la votación del edil Federico Paganini a favor de unos US$ 260 millones extra para la Intendencia de Montevideo (IMM), destinados a saneamiento, limpieza, calles y veredas.

Mario Bergara necesitaba cuatro votos para una serie de fideicomisos destinados a esas tres últimas áreas —la votación para el saneamiento fue unánime— y los consiguió en Nicolás Hernández y Joaquín Campos (de la Lista 22 del Partido Nacional), Guillermo Kruse (que había apoyado al candidato blanco Martín Lema, pero no tiene partido), y Paganini.

El sector liderado por Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay (VU), no demoró en criticar la decisión del curul, que pertenece a Unir Para Crecer, sector comandado por el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda.

La polémica se recrudeció a partir de que el Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo aprobó el martes por mayoría emitir un comunicado en apoyo a Paganini.

En un documento que no contó con los votos de los tres integrantes de VU, se asegura que su voto “responde a obras y acciones que se encuentran en línea con las prioridades establecidas en el último programa de gobierno departamental presentado por el Partido Colorado, particularmente en materia de gestión de residuos, calles, veredas y saneamiento”.

La candidata de la Coalición Republicana por el Partido Colorado, Virginia Cáceres, proponía en su programa una “contenerización múltiple” en limpieza, “un plan gradual de repavimentación con un horizonte de cinco años” con prioridad a “las arterias principales”, así como “intervenciones urgentes” en “veredas, cunetas y calles”.

Ante el comunicado del CED, representantes del sector de Bordaberry en la capital decidieron salir al cruce. Fue el caso del diputado Adrián Juri, que en la red social X afirmó que la declaración no lo “representa”. De hecho, al rato decidieron elaborar su propia declaración, a la que accedió El País: “Vamos Uruguay Montevideo rechaza enfáticamente el comunicado emitido por el CED del Partido Colorado de Montevideo que respalda la actuación del edil Federico Paganini. El voto del referido edil no solo no representa el sentir de nuestro sector político, sino que constituye, ante todo, un grave daño al instrumento que colorados, nacionalistas, cabildantes e independientes hemos construido juntos para cambiar Montevideo: la Coalición Republicana”.

“El edil fue electo por la Coalición Republicana, no por el Partido Colorado en solitario, y actuar desoyendo la posición ampliamente mayoritaria dentro de ella —asociándose al Frente Amplio para votar fideicomisos por 260 millones de dólares a favor de una Intendencia que los malgasta— es ir contra un mandato que los ciudadanos le confiaron al proyecto colectivo que esa coalición representa”, se sostiene.

Y agrega la nota: “La misma posición han sostenido los cuatro diputados de Vamos Uruguay por Montevideo y los integrantes del CED que votaron en contra del respaldo al edil Paganini. El daño causado a la Coalición Republicana es muy grande”.

Así, el sector propone, para “evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse”, que se cree “un ámbito formal de coordinación dentro de la Coalición Republicana para la JDM”, que esté “integrado por los tres candidatos a Intendente de la Coalición, todos los diputados de la Coalición Republicana por Montevideo —nacionalistas, colorados, cabildantes e independientes— y los ediles de los partidos que la conforman”.

Según dijeron desde VU a El País, se invitó a los diputados montevideanos a asistir a la sesión del martes del CED donde se votó emitir el comunicado, pero estos lo rechazaron, por entender que se intentaba legitimar una decisión que ya estaba tomada y que no fue discutida en el ámbito formal.

Asimismo, en esa sesión, de acuerdo con fuentes del CED, Paganini dio las explicaciones de su apoyo al endeudamiento de la IMM, las cuales fueron destacadas por 12 de los 15 integrantes como parte de un “trabajo profesional y responsable”. “No le dimos un cheque en blanco a la IMM”, dijo una de las fuentes a El País.

Un punto que critican desde VU es que, teniendo en cuenta que el endeudamiento ha sido una “práctica recurrente”, históricamente no ha habido un buen contralor por parte de la oposición hacia los resultados de los recursos que se destinan.

En contraposición, quienes apoyaron la decisión de Paganini destacan que se acordó crear una comisión de contralor en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) —de cinco miembros— destinada a este fin concreto, presidida y con mayoría de la oposición.

Paganini, en diálogo con El País, sostuvo que “el tema nunca se trató en la orgánica” porque “son temas en los que el partido jamás mandata a sus representantes”. En ese sentido, puso el ejemplo de la votación de la Ley de Presupuesto en 2025, cuya votación en el Senado estuvo dividida entre el sector de Bordaberry, que lo apoyó, y el de Ojeda, que no dio sus votos.

El edil fue criticado ni bien se dio la votación por parte de diputados de VU, pero incluso también por el propio Bordaberry, que escribió en X que “no se debe votar más endeudamiento a la Intendencia de Montevideo”.

Si bien el senador no se refirió más al tema, sí compartió varias publicaciones en redes sociales que criticaban duramente la decisión de Paganini y el comunicado del CED.

En los días luego de la votación, el diputado Conrado Rodríguez dijo a El País que, “el edil se está representando a sí mismo, o en todo caso a su sector político, pero no a todo el partido”.

Juri, también diputado de VU, manifestó a El País que “lo más grave de todo es la coalición, que con esto la están destrozando, al votar separados”. “Esto desgasta totalmente a la coalición”, agregó.

El que defendió al edil fue Felipe Schipani, diputado de su mismo sector, quien expresó “todo” su “apoyo” a través de una publicación en X.