Caramés tras apoyar proyectos de IMM: “Se dejó entrever que no seríamos parte del próximo gobierno si votábamos”

Con apenas dos ediles, la Lista 22 liderada por Santiago Caramés avivó la interna montevideana del Partido Nacional. Esos dos votos, sumados a los del colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse, permitieron que el intendente Mario Bergara obtuviera la aprobación de la Junta Departamental para endeudarse más allá de su periodo con US$ 130 millones dedicados a tres temas prioritarios: limpieza, arreglo de calles y de veredas.

La Lista 1, la mayoritaria del partido, solo acompañó los otros US$ 130 millones para el proyecto de saneamiento.

Que la 22 negociara con la intendencia por separado y votara bajo su propio criterio, generó molestias en dirigentes blancos y el caso ya llegó al directorio. Se definió que los dos ediles de este sector, Nicolás Hernández y Joaquín Campos, pasen por la Comisión de Ética.

Para hablar de estos temas, Caramés dio una entrevista a El País. A continuación, un resumen.

La Junta Departamental este lunes durante la convocatoria al director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou Estefanía Leal

—Bergara dijo que los ediles de la oposición que votaron con el FA tuvieron “coraje político”. ¿Debieron tenerlo?

—Sin duda se requirió coraje político. Pero no creo que sea votar con el Frente Amplio, sino votar por Montevideo y por lo que uno cree. Desde que se asumió en la Junta Departamental, dijimos que queríamos incidir y que queríamos ser el sector que cambie la lógica del Partido Nacional en Montevideo.

—¿Qué le pidieron a la intendencia para votar los proyectos?

—La negociación la llevaron adelante Nicolás y Joaquín. Entendíamos que lo de las inundaciones en la zona de la Estación Central es algo histórico y más teniendo en cuenta que la estación pasó a manos del Estado. Después, pedimos el asfaltado de Camino Santo Dumont y un puente sobre el Arroyo Manga, que se conecta con Villa Don Bosco (donde va a llegar el saneamiento). En el proyecto de veredas se bajó el monto, pero se pidió foco en creación de nuevas veredas, en asentamientos, roturas, sacar lo del fondo rotatorio. En calles, habíamos conseguido pasar plata para ahí en el presupuesto original, y pedimos bajarle un poco al proyecto extrapresupuestal. Ahí estuvieron de acuerdo (el edil colorado, Federico) Paganini y (el independiente Guillermo) Kruse. Después fuimos definiendo calles en relación a su estado. Y lo que se pidió es que la estructuración fuera a través de fideicomisos, porque eso te da la rigidez de que no se gaste en cualquier cosa.

—En la interna del partido se está empezando a decir que lo hicieron por cargos…

—Dijeron de cargos, dijeron de plata. Capaz que el ladrón piensa que todos son de su condición.

Caramés fue director del Sinae durante el gobierno de Luis Lacalle Pou Leonardo Mainé

—En cualquier caso, la mayoría de ediles opina que votarle este dinero extra a la intendencia es avalar que no se haga un reordenamiento más profundo del gasto.

—La política es el arte de lo posible. Hay cosas que capaz del otro lado no hay voluntad para hacer. Todos sabemos que se necesita más eficiencia del gasto, reordenar la casa. Pero vayamos a lo que podamos incidir, porque si no terminás siendo una oposición que pasa desapercibida. Además en el Presupuesto hay propuestas nuestras que se incluyeron como el silencio administrativo positivo, que es una reorganización, y el fideicomiso de bienes inmuebles que es una herramienta mucho más millonaria que lo que se votó ahora.

—En el comunicado que sacó la lista 22 decían que votar los proyectos no era implicaba que no pudieran criticar a Bergara. ¿Cómo ve usted la gestión del intendente?

—Por lo pronto lo que te dice gente de la vuelta es que tiene un talante diferente a Carolina Cosse. Y creo que más allá de que el Frente está hace 36 años, todavía es pronto porque Bergara estaba jugando con el presupuesto anterior. Pero no nos estamos atando a Bergara. No le estoy dando US$ 130 millones para que contrate gente. Acá lo que hacemos es encorsetar a la administración a que use fondos para eso. No es para otra cosa.

—¿Le parece que en su partido tiene más probabilidades de ganar si hay un sector como ustedes?

—El Partido Nacional tiene que ser como un poliedro, una figura geométrica que tiene muchas caras. Nosotros aspiramos a ser una cara más. Cuantas más caras tenga el partido, y cuanto más en serio se tome Montevideo, más chances vamos a tener de ganar.

—La mayoría del partido parece no compartir eso. Convocaron a la Comisión de Ética del directorio a los dos ediles. ¿Qué opina sobre eso?

—Nos enteramos por la prensa y enseguida le mandamos una carta al presidente del directorio para que nos convoquen cuanto antes. No encontramos cuál es la falta ética. ¿Votar en relación a lo que uno piensa? ¿Votar en relación a lo que uno de verdad siente? ¿Votar obras para Montevideo? Tampoco hubo un mandato del partido de qué había que votar. Somos un partido de hombres y mujeres libres. Además, empezás a ver que en otros lugares, por ejemplo en Canelones, hace unos meses casi todo el Partido Nacional votó un fideicomiso de casi US$ 100 millones. Y Florida, Salto y Rocha se votaron fideicomisos y se necesitaron votos del Frente Amplio. ¿Cuándo nos sirve a nosotros está bien? Es medio una doble vara. Y lo que más te termina doliendo es que no nos llamaron para conversar antes, porque creo que es un asunto político en todo caso, no un asunto ético.

—Hay antecedentes de que se expulsen a ediles por no votar junto al resto del partido. ¿Ve como una posibilidad que pase eso con Nicolás Hernández y Joaquín Campos?

—No veo que eso sea una posibilidad. Sería desconocer todas las lógicas departamentales.

—¿Y hubo presiones a último momento para que ellos no votaran?

—No sentimos las presiones que hubo como amenazas, sino como comentarios inoportunos y desubicados. Y sin lugar a dudas esos comentarios procuraban que cambiáramos de opinión. Hubo algunas llamadas. Por parte de algunos se dejó entrever que no seríamos parte de un futuro gobierno si votábamos.

El diputado José Luis Satdjian y el senador Martín Lema durante la comparecencia de la Intendencia de Montevideo por la limpieza de la ciudad. Estefanía Leal

—¿Esas presiones llegaron desde el lado de Martín Lema?

—No voy a hablar de compañeros del partido, porque aparte creo que está bueno comentarlo en la comisión de ética cuando nos convoquen.

—En abril se conoció que una de las edilas de la 22, Laura Soto, se iba del sector y se unió al bando mayoritario. ¿Fue una movida política para debilitar la posibilidad de que Bergara tuviera los votos?

—Cada uno es libre de tomar sus decisiones. Lógicamente, es una decisión que te duele porque uno también habla de cosas profundas, de estrategia y le terminás tomando aprecio a las personas. Los puñales en política son lo más normal del mundo, pero cuando te lo hacen a vos es duro.

—¿Hubo alguna intervención del expresidente Luis Lacalle Pou para que no le aprobaran los proyectos a la intendencia?

—Luis no se metió en esto. Tuve una charla personal con él hace varios meses. Intercambiamos de la vida y de todo un poco. Uno después va madurando decisiones, pero en esta Luis no se metió.

—¿Le gusta Lema como líder del partido en Montevideo?

—Martín no es mi líder, por decirlo de alguna manera. Nosotros somos medio orejanos, tomamos las decisiones colectivas. Yo aspiro a que haya más de un candidato en las elecciones que vienen, pero creo que ahora estamos en un momento de construir muchas cosas desde la incidencia que pueda tener cada uno. Martín es senador, está armando su proyecto nacional, seguramente también tenga otras aspiraciones, que serán compartibles o no, pero le sirve al partido. Nosotros estamos enfocados en otra cosa, somos más chicos. Pero creo que podemos llegar a representar otra cosa en el partido, en Montevideo, que no sé si se ha representado hasta el momento.

—¿Le gustaría ser candidato a intendente en las próximas elecciones?

—Me encantaría ser intendente. Es algo que vengo diciendo desde hace muchos años. No sé si para las próximas elecciones nos dan los tiempos políticos. Igual hay que anteponer el proyecto al candidato. Me encantaría que alguien de la lista 22 sea candidato a intendente, capaz que no soy yo.