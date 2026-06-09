Mario Bergara sobre la polémica por la camioneta de Orsi: “Aparecieron elementos que requieren más explicación”

Yamandú Orsi dio por zanjada días atrás la polémica en torno a la compra de una camioneta que adquirió antes de asumir como presidente de la República. Convocó a periodistas a su despacho, entregó documentación sobre la compra del vehículo y anunció que donaría el vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Sin embargo, este martes, tras ser consultado por el tema, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, opinó que "aparecieron elementos que requieren más explicación".

"Genera preocupación por la sustancia del tema, que creo que el presidente dio su visión de los hechos, creo que después aparecieron elementos que requieren más explicación. Y sobre todo preocupación por el impacto político, que cada uno le dará la envergadura que tenga", expresó Bergara en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).

Consultado por si le resultaron insuficientes las explicaciones del presidente, el intendente dijo que "el presidente hace el video con sus explicaciones y después aparecen elementos adicionales". "Ahí todo lo que implique transparencia va a ayudar, no dudo que vaya a pasar", agregó.

Ante la pregunta de si no fue un problema en sí mismo que no estuviera todo dicho en el video, Bergara dijo que no conocía cómo fue el proceso de compra de la camioneta. "Da la sensación de que hubo confusión entre comando de campaña, candidato, sector político… Faltó claridad en cómo era el flujo de aportes de campaña, hay un margen todavía para terminar de explicar", sentenció.

Salida de Yamandú Orsi desde Salinas hacia el Palacio Legislativo en el día de su asunción como Presidente de la República. Foto: Francisco Flores

La polémica por la compra de la camioneta

En febrero de 2025, Orsi compró su camioneta por US$ 54.000, unos US$ 25.000 menos del valor de mercado, tal como divulgó el programa Así nos va de Radio Carve. Ante las dudas que se generaron a partir de este hecho, el lunes 1 de junio el presidente buscó disiparlas con un mensaje grabado. Solo, sin ningún logo de la Presidencia de la República detrás y vestido sin el traje ni la corbata que suele usar a diario, dijo mirando a cámara: “Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo (...). Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de la Presidencia. En esos días, se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que yo tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024 (...). Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta”.

Lo que no dijo Orsi en ese mensaje de dos minutos y 45 segundos fue que, como informó Búsqueda un rato más tarde, como parte del negocio para adquirir la camioneta no solo había entregado su propio vehículo, sino también otro que había sido donado en campaña a la fórmula del Frente Amplio por Car One, con el que se había hecho una rifa y que había quedado en manos de la fuerza política debido a que nadie había comprado el número ganador.

El 17 de febrero de 2025, fue cuando Orsi recibió la propuesta de la automotora Oliva para cambiar la Hyundai Santa Fe que tenía -modelo 2020- por una del 2024. La concesionaria le planteó venderla a US$ 54.000, monto que se integraba por la permuta de dos coches y un saldo de US$ 15.000. El presidente mostró en la tarde del martes 2 de junio a un grupo de periodistas, entre los que se encontraba uno de El País, documentos donde se detalla a cuánto se tomó cada vehículo: US$ 22.000 la Hyundai Santa Fe del 2020 y US$ 17.000 la Renault Stepway. En el encuentro no se entregó ninguna prueba de la transferencia bancaria por el saldo, algo a lo que el presidente se comprometió hacer luego. Horas después, desde Presidencia entregaron a El País prueba de dos transferencias hechas el 25 de febrero a la automotora: una de US$ 10.000 y otra de US$ 5.000.

La camioneta Hyundai Santa Fe de Yamandú Orsi. Foto: archivo El País.

El 28 de abril de 2025, el comité de campaña de Orsi le entregó al Frente Amplio $ 17 millones -unos US$ 404.000- por concepto de donaciones tanto en dinero como en especie. En ese monto está incluida, sostuvo el presidente, la camioneta donada.

Orsi dijo en la reunión con periodistas ese martes que él pagó de su bolsillo su valor, aunque no se precisó si fueron los US$ 17.000 a los que la tomó la automotora o los US$ 20.500 declarados.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, dijo que, al momento de ceder el dinero al Frente Amplio, se transfirió un monto total y que no existía forma de discriminar el pago que habría hecho el presidente.

Más allá de las eventuales consecuencias legales del tema, existe un cuestionamiento al accionar del presidente. El mandatario dijo en la reunión en la que participó El País que él había pago al FA lo que valía la camioneta donada, luego de destinarla a la compra de la Hyundai Santa Fe de 2024. Sin embargo, no se presentó documentación que pruebe que haya abonado de su bolsillo ese monto a la fuerza política de izquierda.

Santa Fe será donada a la ANEP

Orsi resolvió que entregará su camioneta personal marca Hyundai modelo Santa Fe -que generó la polémica de los últimos días- para que sea utilizada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El presidente agregó que con esa camioneta se puede trasladar niños, especialmente en el interior del país.

Asimismo, aseguró que considera que no cometió ninguna ilegalidad y remarcó que con la entrega de la camioneta -que será mediante una cesión definitiva, no un préstamo- pretende cortar con la polémica generada.