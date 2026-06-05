Jutep comienza hoy a analizar denuncias contra Orsi y buscará dar respuesta institucional a críticas opositoras

La Junta de Transparencia y Ética Pública es ya definitivamente un escenario de batalla entre el oficialismo y la oposición de este período. Eso quedó meridianamente claro ayer jueves, cuando su directorio asistió a la comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados para explicar su política de publicación de las declaraciones juradas, y la sesión terminó convirtiéndose en un tenso enfrentamiento, en el que legisladores blancos y colorados defenestraron la conducción de la presidenta y el vicepresidente de la institución —que conforman la mayoría frenteamplista del organismo— por considerar que solo responde a "criterios partidarios o políticos".

Esto tuvo lugar —y así lo reconoció el diputado blanco Pablo Abdala— a horas de que la Jutep inicie formalmente el tratamiento de las seis denuncias anónimas que en estos días ingresaron señalando el comportamiento del presidente Yamandú Orsi en el episodio de la compra de su camioneta Hyundai —que este martes, como recurso para dar por terminada la polémica, decidió donarla a la educación pública—, así como las sucesivas acciones que dio esta última semana el mandatario en sus intentos de explicar cómo fue que adquirió ese vehículo —tasado en el mercado en unos US$ 79.800— con un descuento de US$ 25 mil, a una semana de asumir el mando —y de la misma marca que el auto en el que se trasladó en la ceremonia de asunción, junto con la vicepresidenta Carolina Cosse.

La junta anticorrupción se reunirá este viernes, y allí ocurrirán dos cosas. Primero, según indicaron a El País fuentes del organismo —y también su presidenta, Ana Ferraris (ver recuadro)—, el directorio dispondrá que el caso sea analizado por la Asesoría Letrada, que recibirá el expediente con las denuncias y comenzará el trabajo de análisis y recolección de información, lo que puede implicar que, por ejemplo, se libren oficios para que Presidencia ahonde en sus explicaciones sobre la compra con descuento y los detalles de esa transacción.

Segundo, y luego de una sesión en que la conducción oficialista fue objeto de duros cuestionamientos opositores, el directorio del organismo buscará acordar justamente una respuesta institucional a las críticas recibidas, tal como adelantó El País este jueves.

"Vamos a analizar qué consideraciones podremos hacer, pero estas tienen que ser de carácter institucional", dijo Alfredo Asti a El País. "Es algo que ya lo conversamos (con Ferraris) brevemente y convenimos que analizaremos qué podemos hacer".

Respecto a los embates que recibieron de blancos, colorados e incluso del Partido Independiente, el vicepresidente de la Jutep agregó que, "en muchos casos", tanto él como Ferraris estaban "imposibilitados de responder", debidos a restricciones constitucionales que prohíben "hacer política partidaria".

"Bajo sospecha"

La sesión de la comisión fue no solo tensa sino extensa —duró unas cinco horas—, y los cuestionamientos implicaron hasta una funcionaria que asistió junto con la delegación del organismo. Porque el diputado blanco Juan Martín Rodríguez apuntó contra una asesora del directorio, que a su vez es funcionaria del Banco de Previsión Social (BPS).

Según dijo luego el legislador a El País —aunque también aludió a ello en la conferencia de prensa posterior—, esta funcionaria “tiene entre sus tareas, según lo dicho por la propia Ferraris, el estudio de las declaraciones juradas”, pero tiene además una “connotada militancia política”.

En la sesión mostró artículos de prensa y publicaciones en redes sociales impresas en los que esta trabajadora se expresaba como militante de Jóvenes Seregnistas del Frente Amplio (FA). Su designación, criticó Rodríguez, es “una absoluta falta de ética”.

En la conferencia de la oposición, el diputado blanco Pablo Abdala sostuvo que “se está haciendo una utilización política del organismo desde hace muchos meses”. “Están en un proceso de deterioro desde el punto de vista de la credibilidad”, lamentó, y “hoy quedó absolutamente demostrado” la pérdida de “confianza desde el punto de vista político e institucional”.

Con respecto al análisis de la polémica que tiene a Orsi en el centro, Abdala afirmó que la Jutep “no da garantías y a nadie a esta altura le permite alentar la expectativa de que este problema institucional se pueda solucionar”. “Cualquiera sea su pronunciamiento, que no sabemos cuál será, estará bajo sospecha o será muy fácil dudar de él, o tendrá una dosis de fragilidad y de debilidad incuestionable, porque es la debilidad y la fragilidad que tiene el propio organismo”, sentenció. “Aun cuando el pronunciamiento definitivo sea totalmente absolutorio”.

Por su lado, el diputado colorado Gabriel Gurméndez aseguró que quedó “muy clara la politización de la Jutep” y que hay un “manejo irregular con carácter político, donde se anteponen los criterios partidarios o políticos".

Asimismo, los dirigentes opositores insistieron en que tanto Ferraris como Asti deben renunciar. “No se soluciona si no se toman medidas políticas profundas. Venimos pidiendo la renuncia de los directores de la mayoría desde el 16 de diciembre, cuando llevamos adelante los partidos de la oposición una interpelación al ministro (de Educación, José Carlos) Mahía, porque ya en aquel entonces, desde el caso (Álvaro) Danza para acá, estaba absolutamente demostrado que había una operación de manipulación”, dijo Abdala.

La oposición entiende que la situación “no tiene retorno” y “tiene que haber una recomposición del directorio”. “Tiene que haber una señal del gobierno, pero optó por mirar para el costado”, agregó el diputado nacionalista, que expresó además que se están “estudiando alternativas” en cuanto a si “estos comportamientos pueden llegar a representar hechos de apariencia delictiva”, en referencia a cambios en el funcionamiento del directorio —como el ocultamiento del voto discorde en las resoluciones que se publican.

Puertas adentro, la situación se volvió tan tensa que, en determinado momento, indicaron fuentes parlamentarias, ingresaron para intervenir en el debate los diputados frenteamplistas Mariano Tucci y Sebastián Valdomir —que ayer se encontraban oficiando de senadores—, para dar apoyo a sus compañeros.

En rueda de prensa, Tucci sostuvo que en la próxima reunión interpartidaria de las bancadas se criticará el accionar de la oposición, pero específicamente el del blanco Rodríguez, “porque hay límites que no se pueden exceder”.