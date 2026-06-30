Gobierno de Yamandú Orsi enviará la primera Rendición de Cuentas del período este martes al Parlamento

El gobierno de Yamandú Orsi presentará este martes 30 de junio la primera Rendición de Cuentas del período, en el último día del plazo fijado constitucionalmente, algo habitual.

El viernes pasado se llevó a cabo un último Consejo de Ministros previo, donde se ultimaron detalles y se anunciaron algunas de las características del proyecto de ley, que contará con cientos de artículos.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo en conferencia de prensa que “se trata de una Rendición de Cuentas temática, que pone cuatro prioridades establecidas”, señaló, y dijo que estas, finalmente, son infancia, seguridad, educación y la atención a personas en situación de calle.

El ministro anunció que al Presupuesto Nacional ya establecido se agregarán US$ 31 millones más “que estarán soportando el financiamiento de la unificación del sistema de transferencias”. No obstante, ese aumento presupuestal está principalmente dedicado al aumento de las prestaciones en sí, no a la unificación del sistema.

“No se trata de una rendición de gasto cero, sino que es de varios artículos y a su vez con incremento de gasto, porque estamos hablando de un adicional de US$ 31 millones”, agregó Oddone, cambiando el objetivo que el gobierno había mostrado semanas atrás.

El jerarca también subrayó que estas modificaciones “no conducen a una revisión de las metas fiscales que el presupuesto del período 2025-2029 estableció”, sino que se trata de que “las metas que fueron fijadas en materia fiscal se mantienen todas”.

Asimismo, el gobierno señaló que el resto de las políticas serán financiadas a través de “reasignaciones y racionalizaciones del gasto”, así como aumentos de la “eficiencia tributaria”.

En lo previo a que ingrese la Rendición de Cuentas al Parlamento, desde la oposición ya empezaron a haber reclamos por “señales contradictorias” de parte del gobierno y cuestionamientos por el modo en que se financiará el aumento del gasto que confirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será de US$ 31 millones, sumados a los US$ 50 millones previstos por en el Presupuesto Quinquenal.

Con respecto a las transferencias, la oposición comparte la definición de unificar y aumentarlas, pero preocupa precisamente la duda no resuelta hasta ahora por el gobierno sobre si eliminar o no la obligatoriedad de asistir a clase como acción retributiva.