Oddone defendió el modelo uruguayo antes de la Rendición y la oposición cuestionó el rumbo fiscal

En la antesala de la presentación de la Rendición de Cuentas, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, buscó instalar un tono de diálogo político y defensa del modelo uruguayo, aunque con advertencias sobre sus límites. Tras la interpelación en el Senado el pasado lunes, sostuvo que Uruguay es “un gran país”, pero que mantiene “viejos y nuevos desafíos”, entre ellos un crecimiento insuficiente para sostener su esquema de protección social.

Oddone señaló en X que el Estado uruguayo ha sido clave para alcanzar avances en energía, conectividad, educación digital y protección social, pero también lo definió como “grande, lento y a veces ineficaz e ineficiente”. En ese marco, planteó que la discusión política debe concentrarse en los objetivos y no en los instrumentos, y reclamó una “gestión civilizada del disenso”.

El planteo fue respaldado por el senador frenteamplista Daniel Caggiani, que afirmó que el gobierno “siempre piensa en poner primero a la gente”. Pero también recibió una dura respuesta desde la oposición.

El senador nacionalista Javier García cuestionó que Oddone no se refiriera al acuerdo alcanzado en el Diálogo Social sobre el sistema previsional, al que calificó como una vía para “estatizar” la administración de las cuentas individuales de las AFAP.

También acusó al gobierno de haber aumentado impuestos pese a compromisos electorales previos.

Rendición de Cuentas. Foto: Leonardo Mainé.

Expectativas con la Rendición

En la misma línea, el diputado Pablo Abdala anticipó reparos del Partido Nacional ante el proyecto de Rendición de Cuentas, que el gobierno deberá elevar al parlamento a más tardar este martes 30 de junio. El legislador, luego de escuchar el mensaje del gobierno este viernes, en el que se adelantó que habrá un aumento de US$ 31 millones en las transferencias sociales, aseguró que esos anuncios “desalientan”, que las señales del Poder Ejecutivo son “confusas” y que el gobierno “está en problemas”.

Abdala cuestionó el recurso de la reasignación del gasto y sostuvo que las prioridades anunciadas —además de la infancia, la seguridad, la educación y las personas que viven en la calle— pueden terminar siendo “maquillaje” si no implican una estrategia clara. Y aunque valoró el aumento de las transferencias, advirtió que no alcanzará si no se acompañan políticas de promoción familiar.

La oposición (y en esto se incluye a Cabildo Abierto), de todas maneras, todavía no tomó una definición orgánica al respecto, más allá de su evidente opinión negativa sobre el rumbo del gobierno, en especial blancos, colorados e independientes. Lo harán en los próximos días, dijeron fuentes políticas.