Consejo de Ministros cargado: hubo intercambio por blindados entre Orsi y Castillo y se delineó la Rendición

Fue un Consejo de Ministros diferente en varios aspectos el que convocó y llevó adelante este viernes el presidente de la República, Yamandú Orsi. El momento del gobierno es peculiar, las encuestas continúan siendo un dolor de cabeza para el Poder Ejecutivo, que para colmo llegó a este nuevo encuentro del gabinete luego de protagonizar una polémica pública —otra vez— entre el propio presidente y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien fue directo al expresar su temor y el impacto en la "imagen" que puede tener la decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército como apoyo en operativos policiales destinados a frenar la delincuencia en los barrios más complicados.

La reunión fue bastante extensa —duró unas cinco horas, poco habitual hasta el momento— y la conferencia de prensa posterior, que se hizo sobre las 15, reflejó la cantidad de asuntos tratados: formaron, dejando al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en el centro y moderando las intervenciones, el titular de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; la de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el de Interior, Carlos Negro; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

Arriba de la mesa estuvo, como ya se repasará, el cortocircuito en torno a la decisión de utilizar los vehículos Mamba MK7 —donados por Estados Unidos— en barrios fundamentalmente de Montevideo, pero también —y es aquí donde más insistencia hicieron los representantes del gabinete— las principales definiciones sobre la primera Rendición de Cuentas propiamente dicha de esta administración, que tiene como principal novedad no el refuerzo presupuestal que recibirá la primera infancia y la adolescencia con el incremento de las transferencias —cuyo sistema, además, será ahora unificado—, sino que esto se hará con un incremento de gasto al ya previsto en la Ley de Presupuesto estimado en US$ 31 millones.

Recurrir a este incremento y no basarse solamente en las reasignaciones de recursos —que es lo que sí se hará para reforzar el resto de las áreas prioritarias, a saber: educación, seguridad pública y las personas que viven en la calle— no era lo que el propio Oddone y su equipo económico venían comunicando en las últimas semanas.

Pero esto fue soslayado en el mensaje a los medios, en el que se hizo hincapié en el impacto que tendrá la reducción de la pobreza en la primera infancia —niños de entre cero y tres años— estimada en 25%. "Hoy, en el primer quintil, la asignación es de $ 5.371, y va a ser de $ 10.000; el segundo quintil hoy es de $ 4.400 y va a ser de $ 10.000; en el tercer quintil es de $ 3.032 y va a ser de $ 6.600; (el) cuarto quintil, $ 3.332 es (lo que reciben) actualmente, y va a ser de $ 6.600; y el quinto quintil, $ 2.796 es (lo que recibe) hoy, y va a ser de $ 3.300 —dijo Oddone—. Esto va a impactar aproximadamente en 50 mil niños, porque estamos empezando el año que viene con los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027. (...) Y la idea es que, obviamente, (...) la Rendición de Cuentas del año que viene va a considerar la extensión no solamente a este universo de niños nacidos en 2025, 2026, 2027 y sucesivamente, sino a otros niños".

La orden que ya circula en el Ejército

Pero la reunión también sirvió para hablar de varios otros asuntos, entre los que se destacó la decisión del Ejecutivo de reforzar los operativos policiales con vehículos del Ejército, señalaron a El País fuentes del gobierno.

Como era esperado por los asistentes, Castillo y el presidente dialogaron al respecto, y el dirigente comunista transmitió un mensaje similar al último que dio a la prensa —que no iba a debatir más sobre el tema "públicamente" y que reconocía que el presidente era Orsi— pero también explicó que no eran correctos algunos trascendidos de prensa —titulares, para ser exactos— y que no siempre se comunicó fielmente su postura al respecto.

La polémica por esta definición, de todas formas, va más allá del ida y vuelta mediática que protagonizaron presidente y ministro —el mandatario tuvo que aclarar que la decisión estaba "tomada" y que no pasaba por un tema de "imagen" sino de resolución de una situación complicada— porque el gobierno se encontró con que, para utilizar los Mamba, por el marco legal en que fueron donados por Estados Unidos en 2024 los vehículos no pueden emplearse fuera de las misiones de paz de la ONU, con lo que se requiere una previa renegociación con los norteamericanos.

Con esa dificultad arriba de la mesa, y pese a lo anunciado por Negro en el Parlamento el pasado 18 de junio —y refrendado por el propio Orsi en un tuit publicado cuatro días después— Interior y Defensa firmaron un convenio no para el específico uso policial de los Mamba sino para habilitar a la Policía a contar con "cinco" tipo de blindados que tiene el Ejército, especificó Lazo en la conferencia.

"Los vehículos que se van a utilizar son en función de lo que requiera el Ministerio del Interior, de acuerdo al operativo que defina", puntualizó la ministra de Defensa.

"Por supuesto" que entre ellos figuran los 12 Mamba donados por Estados Unidos, agregó lazo, pero, según supo El País, por el momento no hay gestiones ante la embajada norteamericana para que se habilite un uso distinto al dispuesto con los Mamba. "Veremos, no hay que adelantarse", dijo una fuente ministerial.

También está previsto, al menos a nivel político, que pese a que se apuntará a que policías reciban la capacitación necesaria para operar estos equipos, en algunos casos lo hagan choferes del Ejército, quienes portarán arma, y esto ya abrió un debate con la oposición —el senador Javier García, por poner un ejemplo, ya puso el ojo en este tema— acerca de qué marco legal protegerá al militar en caso de confrontación con la delincuencia y consecuencias mortales.

De cualquier manera, entre integrantes del Ejército ya circula vía WhatsApp una orden del comando referida a este tema: allí se afirma que "se hace saber a la Fuerza, que ante la solicitud de apoyo por parte del Ministerio del Interior (MI) y acorde a lo dispuesto por la Sra. Ministra de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, en lo inmediato, proporcionará a la Dirección General de Operaciones Especiales del MI 4 vehículos blindados RPZ Cóndor, a efectos de dotar una adecuada protección blindada para la realización de sus operaciones":

En la misma orden "se informa que no está previsto la participación de efectivos del Ejército en ninguna tarea a partir de la entrega de los vehículos" y que "previo a esto se brindará capacitación básica de empleo y mantenimiento".