Vehículos blindados del Ejército patrullarán en barrios de Montevideo con mayor criminalidad, dijo Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que su cartera se encuentra trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa para que vehículos blindados del Ejército Nacional comiencen a realizar tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se están llevando adelante los operativos "Dominio" y "Atenea".

Negro realizó el anuncio durante su comparecencia en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados el pasado jueves 18 de junio, según consta en la versión taquigráfica de esa sesión.

"Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional, que está muy avanzado, para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones", dijo Negro ante los legisladores.

El ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa Foto: Estefanía Leal.

Según explicó el jerarca, serán un total de doce vehículos que estarán bajo el mando de la Policía. Además, circularán en zonas con mayor criminalidad de la capital y en el marco de los operativos "Dominio" y "Atenea".

En palabras del ministro, el operativo "Atenea" consiste en la aplicación de "una estrategia de actividad policial basada en inteligencia", destinada a prevenir homicidios. En cuanto a "Dominio", se trata de una "intervención territorial y policiamiento focalizado en zonas determinadas", y ejemplificó con el reciente operativo en el barrio Marconi.

Orsi: "Resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado"

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi publicó un posteo en su cuenta de X donde detalló que la medida se resolvió tras un encuentro con los ministros de Interior, Defensa (Sandra Lazo) y Economía (Gabriel Oddone).

"A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin", dijo el mandatario.

A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin. https://t.co/VODIKQ1HYq — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 22, 2026

Los vehículos fueron donados por Estados Unidos

A finales de marzo, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, participó de la entrega de la última unidad de los vehículos blindados que fueron donados por el gobierno estadounidense al Ejército Nacional. En total se donaron 14 vehículos y están valuados en unos US$ 11 millones.

La donación “histórica”, como fue catalogada por la delegación estadounidense, se anunció en julio de 2024 durante el gobierno de Joe Biden.

Los blindados fueron financiados a través de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y producidos y entregados gracias al trabajo conjunto del Comando Sur de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional de Uruguay.

Vehículo blindado donado por Estados Unidos. Foto: Leonardo Mainé/El País.

¿Cómo son los Mamba MK-7 y para qué se usan?

Desde la embajada apuntaron que el Mamba Recuperador MK-7 "fue diseñado para operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados, ofreciendo gran movilidad y la capacidad de recuperar vehículos blindados de transporte de personal en escenarios hostiles, con un diseño probado en combate".

Cuando fue anunciada la donación en 2024, el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, destacó que los vehículos son "de última generación", "versátiles", "muy confiables", así como "muy adecuados" para cumplir las misiones de paz.

Los blindados, mejoran la "capacidad operacional" del Ejército, pero sobre todo "garantizan la seguridad personal de los efectivos", por la protección antiminas del vehículo. A su vez, esta característica es uno de los requerimientos de ONU para participar de otras misiones.