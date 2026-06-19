Gobierno defendió “sentido artiguista” del “orden seguro e igualitario” que lleva adelante Interior tras críticas

Las autoridades del Ministerio del Interior tuvieron una semana agitada, más de lo normal. Tras cambios en la cúpula policial, fuertes cruces con la oposición, una delicada comparecencia en Diputados, un allanamiento fatal y el anticipo de un aumento en las cifras de homicidios, fue el ministro Carlos Negro quien habló en representación del gobierno este viernes en Sauce (Canelones) durante el acto del 19 de junio por el natalicio de José Gervasio Artigas.

Allí, el titular de la cartera, quien llegó a la plaza donde se realizó el desfile con sus ya característicos lentes de sol y boina, dio un discurso en el que reivindicó el “sentido artiguista" de la seguridad que lleva adelante el gobierno y destacó la figura del prócer.

“Sabemos de su afán y conexión con la gente por la búsqueda de una mayor felicidad para todos, y que entendía que para alcanzarlo había que evitar el centralismo, desarrollar la economía y dar oportunidades de trabajo a todos para crear un orden seguro e igualitario”, expresó.

Negro se detuvo en ese último punto y aseguró que “Artigas fue de los primeros libertadores en insistir en la necesidad de establecer una constitución y poner bajo la seguridad jurídica los distintos resortes de poder”, de la mano de “reglamentos y normas” que conformaron “toda una arquitectura de seguridad para las personas”.

Además, el ministro afirmó que Uruguay está “ante desafíos de épocas radicalmente distintas”, pues tiene “nuevos y más poderosos enemigos”. Así, llamó a “enfrentarlos con eficacia” a través de “la unión de todos los orientales”.

“Solo juntos, sin divisiones políticas coyunturales o menores, podremos combatir eficazmente las amenazas del crimen organizado. Debemos cuidar y defender cada vez más a quienes nos cuidan, apoyar sin sembrar intrigas ni desconfianza la tarea de una Policía Nacional que está hoy en la primera línea de combate”, manifestó.

“Regresando al artiguismo, el sentido que le dio a la seguridad no es el único que nos inspira como gobierno. Su noción de justicia social fundamenta hereditario también nos guía en la aplicación de políticas públicas específicas. Y ese principio está detrás de las prioridades presupuestales para combatir decididamente la pobreza infantil”, continuó Negro.

El jerarca volvió a respaldar el accionar policial luego de días en los que se puso especial atención a la institución, particularmente por dos hechos recientes. El primero fue cuando el martes se conocieron cinco cambios definidos en la cartera, todos en la cúpula policial.

Alfredo Clavijo, actual subdirector de la Policía Nacional, pasó a ser el jefe de Policía de Montevideo. Quien ostentaba ese cargo, Pablo Lotito, es el nuevo director de Investigaciones a nivel nacional. Esa posición era ocupada por Julio Sena, quien ahora ocupa el cargo de Clavijo (la subdirección nacional). Por otra parte, Fabián Monzón es el nuevo director de la Guardia Republicana. La actual directora, Angelina Ferreira, fue cesada en su cargo y no fue designada en ninguna otra posición. Por último, Julián Abraham fue nombrado director de Asuntos Internos; el actual jerarca era Alberto González.

Negro no demoró en recibir críticas de la oposición, que prácticamente desde los primeros meses de gobierno ha apuntado contra la gestión del gobierno de Yamandú Orsi en materia de seguridad pública.

Sin embargo, este viernes, recibió el apoyo del sindicato de la Guardia Republicana, que en su momento, llegó a pedir su renuncia, luego del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Esto vino a propósito del segundo hecho reciente, que fue la muerte de un adolescente de 16 años abatido por la Policía el jueves en un allanamiento en el barrio Borro.

“Queremos expresar nuestro respaldo a todos los policías que día a día salen a cumplir con su deber en un contexto de creciente violencia y enfrentando situaciones de alto riesgo. Valoramos que el Ministro del Interior, Carlos Negro, haya respaldado públicamente el accionar policial en el operativo del barrio Borro, reconociendo la labor de los efectivos y la importancia de las herramientas que permiten aportar transparencia y garantías a cada procedimiento”, comunicó el gremio en sus redes sociales.

El hecho en el Borro generó una fuerte reacción de los vecinos hacia los efectivos policiales. Piedrazos de algunas personas fueron contestados por los agentes con munición no letal.

La versión de las autoridades, según la reconstrucción que pudo realizar El País, cuatro agentes ingresaron a la vivienda al momento del allanamiento, dos por el frente y dos por el fondo. Un grupo se encontró con los padres del menor, mientras que otro funcionario vio al adolescente intentando huir por una ventana con una pistola en la mano. Al quedar de frente, el joven habría apuntado, por lo que el policía realizó varios disparos.

El padre del menor se paró ante los medios de comunicación y expresó que la versión que antes había brindado el Ministerio del Interior era falsa. “Vinieron de mañana, lo hicieron levantar a mi hijo, salió por el fondo y lo acribillaron como a una rata”, dijo mientras se agarraba la cabeza. Tras ser consultado sobre la pistola que tenía su hijo aseguró que “sería de él” porque “en el barrio hay que andar armado porque están todos de vivos”.

“Policializar barrios”

La oposición no dejó pasar los hechos concernientes a la gestión en seguridad, incluido el allanamiento en el Borro. Este viernes se refirió a ello Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, luego del acto en Sauce.

“Primero, contento de que ahora todos respaldemos a la Policía, no como antes que la respaldábamos nosotros y el Frente Amplio no. Ahora son gobierno y todos la respaldamos. Yo, de mi parte, fui, soy y seré el defensor de la Policía. Estoy a la orden incluso del sindicato para hacer las defensas que sean necesarias de casos importantes de policías, Fiscalía o donde sea”, aseguró en rueda de prensa.

También se refirió a las cifras de delitos. Tras su comparecencia en el Parlamento el jueves, Negro dijo en conferencia de prensa que “el segundo trimestre del año, que va a conformar un futuro semestre, no tiene datos tan favorables como los del primer trimestre, lo cual va a ocasionar un cambio, quizás, en el semestre”.

“Podemos adelantar, así lo hicimos en el recinto y así lo hacemos ahora, que en materia de homicidios y heridos de arma de fuego va a haber una leve suba con respecto al año anterior”, informó.

Sobre esto, Ojeda aseveró que se requieren “medidas de otro talante” y propuso “formalmente policializar algunos barrios, como se ha hecho, por ejemplo, en Rosario, Argentina, y en algunos países más”. Indicó que esto implica que haya durante las 24 horas “presencia de Guardia Republicana en algunos barrios complicados alrededor de Montevideo y en el resto del país”.