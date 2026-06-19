Encuesta de Equipos: el 52% de los montevideanos desaprueba gestión de Bergara en la IMM y el 26% la aprueba

La desaprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, alcanzó un 52% de acuerdo a la última encuesta de Equipos Consultores publicada el jueves y que se realizó entre el 21 de abril y el 4 de mayo.

Además, los datos indican que un 26% aprueba la gestión del jerarca departamental, mientras que un 15% ni aprueba ni desaprueba y el 7% restante no sabe o no contesta.

La encuestadora realizó la siguiente pregunta: "¿Y Ud. aprueba o desaprueba la forma en que se está desempeñando el actual intendente de Montevideo, Mario Bergara?"

Al dividirse en franja etaria, el 19% de las personas de entre 18 y 29 años aprueban la gestión, un 13% ni aprueba ni desaprueba, un 61% desaprueba y un 7% no sabe o no contesta.

Entre personas de 30 a 49 años, un 22% aprueba, un 22% no aprueba ni desaprueba, un 48% desaprueba, y un 8% no sabe o no contesta.

Entre personas 50 a 64 años, los datos son los siguientes: 36% aprueba, 11% ni aprueba ni desaprueba, 51% desaprueba, y un 2% no sabe o no contesta.

Por último, entre quienes tienen 65 años o más, 32% aprueba, 9% ni aprueba ni desaprueba, 52% desaprueba y un 7% no sabe o no contesta.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Estefanía Leal/Archivo El País

Por partido político

Cuando la encuesta divide entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales de octubre de 2024, los datos son los siguientes: 37% aprueba, 23% ni aprueba ni desaprueba, 35% desaprueba y 5% no sabe o no contesta.

Entre quienes votaron al Partido Nacional, un 11% aprueba, un 10% ni aprueba ni desaprueba, un 73% desaprueba y un 6% no sabe o no contesta.

En relación a quienes votaron al Partido Colorado, un 23% aprueba, un 7% no aprueba ni desaprueba, y un 70% desaprueba.

Ficha técnica

El sistema se basa en encuestas domiciliarias cara a cara. Los encuestados fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en Montevideo. La muestra fue de 406 casos.