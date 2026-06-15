Intendencia de Montevideo gasta US$ 18 millones en policlínicas y edil pide que pasen a ASSE

Hace algunos días, cuatro ediles de la oposición prestaron sus votos para que la Intendencia de Montevideo se endeude más allá de su periodo para invertir en tres temas prioritarios: limpieza, calles y veredas. Además de generar problemas políticos en las internas blancas y coloradas, esta votación dividida en la coalición reflejó posturas distintas sobre cómo ser oposición en la capital.

Lo que plantea la mayoría del Partido Nacional es que la intendencia debería reordenar primero cómo gestiona su presupuesto antes de pedir dinero extra.

En el contexto de esa discusión, el edil blanco Eric Spektor presentó una moción sobre un área en la que la intendencia gasta cerca de US$ 18 millones al año. Se trata del Servicio de Atención a la Salud, cuando a nivel público ya existe la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Mario Bergara en Torre Ejecutiva. Foto: Darwin Borrelli.

¿Tiene sentido?

Aunque ya existían policlínicas municipales antes, el primer gobierno frenteamplista en Montevideo, con Tabaré Vázquez como intendente, fue el que extendió la red a principios de los 90.

Sin embargo, desde 2007 existe ASSE como servicio descentralizado (también por creación de Vázquez, pero en su rol de presidente). Y eso plantea la pregunta: ¿tiene sentido que la intendencia tenga policlínicas?

Días atrás, consultado al respecto, el propio intendente Mario Bergara dijo que, si “el mundo arrancara de nuevo”, quizás las policlínicas no deberían estar en la intendencia.

“A partir de los gobiernos del Frente Amplio se generó un Sistema Nacional Integrado de Salud, con quien coordinan las policlínicas municipales. Y uno podría decir que capaz en ese diseño las policlínicas deberían estar en la órbita de ASSE”, dijo al programa En Perspectiva (Radiomundo).

“Pero hay una historia que explica por qué la Intendencia tiene policlínicas”, sostuvo, y destacó que “están insertas en los barrios donde hay necesidad”.

“Tiene que ver con las políticas sociales. En los momentos de crisis -estoy pensando en 2002 y la pandemia- menos mal que estuvo la Intendencia de Montevideo. En la pandemia, el gobierno anterior incluso cerró de manera transitoria una policlínica en Villa García”, afirmó respecto al período donde la entonces intendenta Carolina Cosse desplegó medidas que entendía que el presidente Luis Lacalle Pou no estaba tomando.

ASSE. Ofrece servicio de diversidad sexual a donde acuden personas trans para controles y procedimientos. Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Que pasen a ASSE

Para el edil blanco Eric Spektor, “la existencia de las policlínicas en el organigrama municipal son cosa de otra época, al igual que otras dependencias”.

“Si queremos pensar una ciudad moderna también hay que pensar en servicios modernos. Hoy en día, teniendo un servicio descentralizado de salud a nivel nacional, ya no tiene sentido estar desde la intendencia duplicando gastos”, dice un informe del edil.

Spektor presentó una moción para que la intendencia empiece las gestiones de pasar sus policlínicas a la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana de ASSE.

Antes de plantear qué hacer con quienes trabajan allí, el edil realizó varios pedidos de informe y analizó los presupuestos y rendiciones de cuentas.

En el Servicio de Atención a la Salud de la intendencia, el 70,4% del dinero va para sueldos de funcionarios, el 23,9% para tercerizaciones y compras y el 5,7% para contratados. En dólares, esto se traduce en US$ 12,4 millones, US$ 4,2 millones y US$ 1 millón, respectivamente. En total, son US$ 17,6 millones.

¿Y los trabajadores?

En este servicio de la comuna trabajan 232 funcionarios y 32 personas contratadas.

De los presupuestados (que no pueden ser despedidos), 61 son administrativos y obreros. Spektor entiende que ellos se podrían redistribuir a otras dependencias municipales sin “mayor dificultad”.

Para los funcionarios restantes, que sí deben trabajar en la salud, dice que la intendencia “ya debería pensar” en cómo trasladarlos a ASSE.

Y respecto al gasto en tercerizaciones y en compras vinculado a este servicio, solicita “como primera medida” que se baje a cero.

La Junta Departamental de Montevideo durante el llamado al director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou. Estefanía Leal

Extrapresupuestales

Para dimensionar el peso de lo que gasta la comuna en policlínicas, en el contexto del pedido de la oposición de reordenar las prioridades, vale señalar que los proyectos extrapresupuestales implicaban US$ 130 millones para saneamiento (que lo votó toda la oposición), US$ 50 millones para limpieza, US$ 40 millones para el arreglo de calles y otros US$ 40 millones para veredas.

Policlínicas atienden a casi 80 mil personas

En los últimos años ha crecido la cantidad de personas que se atiende en las policlínicas de la intendencia capitalina. En 2022 eran 60.130, en 2023, 66.472, en 2024 fueron 77.497 y en 2025 subió a 78.704, según los datos que presentó la intendencia en la discusión del último Presupuesto Quinquenal.

En sus policlínicas, la comuna atiende a un 20% de los usuarios de ASSE. El gobierno departamental capitalino trabaja en coordinación con el prestador público, si bien en el periodo pasado, cuando gobierno nacional y departamental tenían signos políticos distintos, hubo dificultades en la cooperación.

Graciela Villar directora de Desarrollo Social de la intendencia. Foto: Archivo El Pais

Gasto en hormonas por cambio de género

Dentro de los gastos de salud, el edil Spektor apunta específicamente a un tipo de medicamento. Dice que entre 2021 y 2024, la compra de fármacos tuvo un incremento de $1.355.825. De esa cifra, un 75% correspondió a hormonas de cambio de género. Sin embargo, la directora de Desarrollo Social de la intendencia, Graciela Villar, tiene una explicación. “Primero, en este momento la hormonización, más allá de que se hace en las policlínicas, también se sostiene por parte de ASSE”, indicó.

Y explicó que el crecimiento durante la administración anterior se debió a “recortes” del entonces gobierno nacional.

“Salud Pública decidió cortar esa línea de atención y reducirla a un solo centro. Por eso, como intendencia definimos que la salud integral también abordaba este aspecto”, dijo. Y concluyó: “El corte de estos tratamientos llevaba al acceso en forma clandestina o irregular”.