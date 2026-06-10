"Una gran improvisación": piden respuestas al MEF por demoras del traspaso del Casino Parque Hotel de la IMM

El senador por el Partido Nacional Martín Lema realizó un nuevo pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que brinde detalles sobre el traslado del Casino Parque Hotel de la Intendencia de Montevideo (IMM) al ministerio.

El legislador nacionalista explicó que en febrero pasado había realizado una solicitud para conocer detalles del paso del casino municipal al MEF, sin embargo, relató que "no se brindaron detalles". En la respuesta, a la que accedió El País, el ministerio señaló que "a la fecha no está previsto el traspaso a nuestra unidad de los funcionarios departamentales afectados a dicho casino, el cual será explotado con personal de la unidad y se espera poder concretar la transición este 2026".

Lema dijo a El País que en el nuevo pedido de informes consultó "¿con qué personal funcionará el referido casino una vez concretada la transferencia al MEF?" y "si se prevé realizar nuevos llamados o contrataciones" y en caso afirmativo "¿bajo qué modalidad? y ¿con qué previsión presupuestal?

Además, el senador nacionalista y excandidato a la Intendencia de Montevideo en las últimas elecciones departamentales preguntó "¿cuál es el costo estimado anual en materia de recursos humanos para el funcionamiento del casino bajo órbita del MEF?". También consultó "si ¿se ha realizado un estudio técnico sobre la estructura funcional necesaria para su operación?".

"Con todos los problemas que hay en Montevideo no se puede entender cómo mantienen el casino municipal que da pérdidas millonarias", señaló el legislador blanco. Para Lema, "no se puede seguir anunciando sin concretar" y "las respuestas del MEF muestran una gran improvisación en la coordinación".

"No está claro si la idea es trasladar funcionarios de la IMM o no. Todo parece indicar que no. Entre 2020 y 2023 hubo 476 millones de pesos de pérdidas", concluyó.

Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

IMM reasigna a gerente de Compras

La Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió dejar sin efecto la designación de la licenciada Lorena Infante como gerenta de Casinos y reasignarla al cargo de gerenta de Compras, en el marco del proceso de transferencia del Casino Municipal a la Dirección Nacional de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La medida fue adoptada por resolución firmada por el intendente Mario Bergara y la secretaria general Viviana Repetto. Según se establece en el documento, la decisión responde al “inminente traspaso” del Casino Municipal a la órbita nacional, un proceso que obliga a reestructurar la organización interna de la comuna y a redefinir algunas responsabilidades de gestión.

La resolución deja sin efecto, a partir de su notificación, la contratación y designación de Infante como gerenta de Casinos, cargo que ocupaba tras una prórroga dispuesta en diciembre de 2025. Paralelamente, la funcionaria fue contratada como gerenta de Compras hasta el 31 de diciembre de 2026, con una remuneración equivalente a un grado SIR 20, además de los beneficios sociales y ajustes salariales correspondientes.

Persona jugando en una máquina del Casino Parque Hotel. Foto: Santiago Magni.

No obstante, la intendencia dispuso que Infante continúe vinculada a las tareas relacionadas con el proceso de transición del casino municipal hacia la Dirección Nacional de Casinos. El objetivo, según señala la resolución, es asegurar "una transición ordenada" y garantizar la continuidad de la gestión administrativa durante el "cambio de dependencia".

En los antecedentes del expediente se indica que, además de la necesidad de cesar la contratación vinculada a la gerencia de Casinos, también resultaba necesario proveer un titular para la Gerencia de Compras. La propuesta contó con el aval de la Asesoría Jurídica y de la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, así como con la conformidad del Departamento de Secretaría General.