Picudo rojo: se sacaron unas 1.500 palmeras en Montevideo y la IMM prepara una "campaña fuerte" para las próximas semanas

En Montevideo, cada vez hay menos sombra. En el Bulevar Artigas, en la calle Juan Carlos Blanco, en el Parque Rodó y hasta en la Plaza Independencia, de muchas de las palmeras que solía haber apenas queda su huella: un círculo abierto que muestra las entrañas del tronco. Hace alrededor de cuatro años que la capital sufre la plaga del picudo rojo. Según fuentes de la Intendencia de Montevideo consultadas por El País, ya se han retirado unas 1.500 palmeras.

En las últimas semanas, los ciudadanos volvieron a ver cómo se talaban ejemplares en sitios como la fachada de la escuela Brasil, en Pocitos, y en el Parque Rodó, tal como se había hecho meses atrás.

Las palmeras muertas de la escuela Brasil dependían de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), mientras que el retiro de las del Parque Rodó fue realizado por la comuna.

En la Escuela Brasil de Pocitos se cortaron palmeras que habían sido afectadas por el picudo rojo Leonardo Mainé

Según publicó la intendencia en su página web, hasta el momento ya se han extraído más de 60 palmeras del parque. Actualmente, se está trabajando con los ejemplares ubicados en las islas del lago.

"El proceso de retiro es complejo; se extraen entre una y dos unidades por día y se estima que el trabajo tomará tres semanas", comunicó el gobierno departamental días atrás.

Una vez finalizada la tarea, se limpiarán las aguas, que —como se observa en las fotografías tomadas por El País— quedaron turbias debido a las labores.

Para fines de junio o principios de julio, se espera que los trabajos se extiendan al resto de la ciudad mediante una "campaña fuerte", según indicaron las fuentes de la comuna capitalina.

Aguas del Parque Rodó sucias por la tala de las palmeras en sus islas debido al picudo rojo Leonardo Mainé

Como informó El País en marzo de este año, Montevideo cuenta con unas 30.000 palmeras, cerca de 9.000 de ellas en espacios públicos. Sin embargo, no todas son Phoenix canariensis, que es la especie afectada por la plaga.

En aquella instancia, el director de Espacios Públicos, Marcelo Roux, informó que, además de retirar los ejemplares afectados, más de 1.000 estaban recibiendo tratamiento preventivo. Por un lado, se estaban realizando inyecciones en los troncos —mediante la técnica conocida como endoterapia— y, por otro, se aplicaba un tratamiento de insecticida en las copas.

Extracción de palmeras afectadas por el picudo rojo en Bv. Gral. Artigas y Av. Burgues en noviembre de 2025 Intendencia de Montevideo

Roux había señalado también que, en las zonas donde se retiraron palmeras, se ha comenzado a plantar especies nativas del país o de la región, como el lapacho o el ibirapitá; esto abre, por tanto, una posibilidad para repensar el paisaje urbano.

"La vegetación de las ciudades cambia históricamente. En este caso no fue algo deliberado, sino a causa de una plaga, pero hay que verlo como una oportunidad para encontrarse con un paisaje nuevo en Montevideo. Esto llevará tiempo, ya que el crecimiento de los árboles no es rápido", explicó.

Si bien en tramos de la ciudad como el bulevar Artigas y la calle Juan Carlos Blanco se busca reforestar con otras especies, la estrategia no será idéntica en todas las zonas.

Trabajador en grua con canasto trabajando en el tratamiento de palmeras enfermas por el Picudo Rojo en la Plaza Independencia de Montevideo, ND 20250826, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"También se han perdido algunos ejemplares en la Plaza Independencia", había señalado el jerarca de Espacios Públicos ante la Junta Departamental durante la presentación del presupuesto quinquenal de su área.

"Estamos estudiando el desempeño de palmeras que, en otras partes del mundo, han demostrado resistencia a esta plaga. Las áreas técnicas recomiendan volver a integrar palmeras en la Plaza Independencia por una razón puramente simbólica", afirmó en febrero al comparecer ante los ediles.