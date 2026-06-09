La IMM reasigna a la gerenta de Casinos ante el inminente traspaso del servicio al Ministerio de Economía

La Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió dejar sin efecto la designación de la licenciada Lorena Infante como gerenta de Casinos y reasignarla al cargo de gerenta de Compras, en el marco del proceso de transferencia del Casino Municipal a la Dirección Nacional de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La medida fue adoptada por resolución firmada por el intendente Mario Bergara y la secretaria general Viviana Repetto. Según se establece en el documento, la decisión responde al “inminente traspaso” del Casino Municipal a la órbita nacional, un proceso que obliga a reestructurar la organización interna de la comuna y a redefinir algunas responsabilidades de gestión.

La resolución deja sin efecto, a partir de su notificación, la contratación y designación de Infante como gerenta de Casinos, cargo que ocupaba tras una prórroga dispuesta en diciembre de 2025. Paralelamente, la funcionaria fue contratada como gerenta de Compras hasta el 31 de diciembre de 2026, con una remuneración equivalente a un grado SIR 20, además de los beneficios sociales y ajustes salariales correspondientes.

No obstante, la intendencia dispuso que Infante continúe vinculada a las tareas relacionadas con el proceso de transición del casino municipal hacia la Dirección Nacional de Casinos. El objetivo, según señala la resolución, es asegurar "una transición ordenada" y garantizar la continuidad de la gestión administrativa durante el "cambio de dependencia".

Ruleta electrónica en Casino Parque Hotel. Foto: Santiago Magni.

En los antecedentes del expediente se indica que, además de la necesidad de cesar la contratación vinculada a la gerencia de Casinos, también resultaba necesario proveer un titular para la Gerencia de Compras. La propuesta contó con el aval de la Asesoría Jurídica y de la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, así como con la conformidad del Departamento de Secretaría General.

Casino enfrenta dificultades operativas

La Junta Departamental de Montevideo celebró en noviembre de 2025 una sesión extraordinaria para analizar la situación del Casino Parque Hotel, en una comparecencia solicitada por el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala y que contó con la presencia del director de Desarrollo Económico de la Intendencia, Camilo Benítez, la entonces directora de Casinos, Lorena Infante, y la contadora Marisa Gavioli.

La entonces directora de Casinos, Lorena Infante, explicó que la baja ocupación de la sala —que ronda el 20%— está directamente vinculada a la ausencia de promoción del juego, una decisión que, afirmó, responde a lineamientos de la administración departamental. También detalló que el casino enfrenta dificultades operativas, entre ellas la falta de personal en áreas clave y la reducción del horario de funcionamiento debido a que tres funcionarios de recaudación fueron sumariados y otros cinco se encuentran en proceso de retiro. Añadió que la reapertura de los juegos de paño es inviable, ya que "requeriría contratar al menos 45 funcionarios nuevos, con un costo mensual estimado de 6,4 millones de pesos", superior a los ingresos que históricamente generaron esas mesas.

Fachada del edificio del Casino Municipal Parque Hotel en el barrio Parque Rodó de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Infante confirmó que la empresa arrendataria de las máquinas tragamonedas mantiene la responsabilidad del marketing y que, pese a críticas de la oposición, continúa realizando promociones, sorteos y espectáculos. Asimismo, indicó que la intendencia está ejecutando pequeñas mejoras en la sala, como la recuperación de la cafetería, la habilitación de un área al aire libre y actividades culturales para complementar la oferta.

Por su parte, la contadora Marisa Gavioli informó que, tras declararse desierta la última licitación para el arrendamiento de slots, "la empresa actual continúa en régimen transitorio mediante resoluciones del intendente, mecanismo que se renovará nuevamente en enero".